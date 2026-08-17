¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’

Los detalles de la sorpresiva muerte de Hayden Panettiere comenzaron a salir conforme avanzó el día, y en uno de los reportes vespertinos de la prensa internacional se menciona una posible sobredosis como causa, aunque no se especifica de qué sustancia. Por el momento, la causa oficial de muerte continúa bajo investigación.

De acuerdo con TMZ, la autopsia de Hayden Panettiere no reveló signos de traumatismo derivados de algún golpe o agresión, según información de la oficina del forense del condado de Greenville.

Sin embargo, el sitio de noticias obtuvo el audio de la central de emergencias, en el que se enviaba a personal médico al lugar para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona que había sufrido un paro cardiaco y una posible “sobredosis”. Page Six fue uno de los primeros medios en informar sobre este elemento de la investigación.