¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’
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Filtración de la llamada de emergencia reveló que la estrella de ‘Heroes’ y ‘Scream’ fue atendida por un paro cardiaco
Los detalles de la sorpresiva muerte de Hayden Panettiere comenzaron a salir conforme avanzó el día, y en uno de los reportes vespertinos de la prensa internacional se menciona una posible sobredosis como causa, aunque no se especifica de qué sustancia. Por el momento, la causa oficial de muerte continúa bajo investigación.
De acuerdo con TMZ, la autopsia de Hayden Panettiere no reveló signos de traumatismo derivados de algún golpe o agresión, según información de la oficina del forense del condado de Greenville.
Sin embargo, el sitio de noticias obtuvo el audio de la central de emergencias, en el que se enviaba a personal médico al lugar para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona que había sufrido un paro cardiaco y una posible “sobredosis”. Page Six fue uno de los primeros medios en informar sobre este elemento de la investigación.
¿QUÉ PASÓ CON HAYDEN PANETTIERE?
Hasta la tarde del 17 de agosto, no está claro si fue Brian Hickerson, la pareja intermitente de Hayden, quien realizó la llamada de emergencia. Los reportes disponibles señalan que un amigo o conocido fue quien llamó al 911 para informar que la actriz se encontraba inconsciente y en paro cardiaco.
Se confirmó que durante la atención de emergencia se utilizó Narcan, un medicamento empleado para revertir los efectos de una sobredosis por opioides. No está claro si el Narcan fue administrado directamente a Hayden o si se encontraba en el lugar como parte de la respuesta de emergencia, ya que dos ambulancias acudieron rápidamente al sitio.
El forense del condado de Greenville informó que la investigación sobre la muerte de Hayden continúa en curso y que se realizarán estudios adicionales para determinar la causa oficial. Las autoridades también señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de una muerte provocada por terceros. (Con información de TMZ)