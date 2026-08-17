¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’

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    ¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’
    Apunte. La muerte de la estrella de ‘Triunfos Robados’ permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados definitivos de los estudios forenses. FOTO: INTERNET

Filtración de la llamada de emergencia reveló que la estrella de ‘Heroes’ y ‘Scream’ fue atendida por un paro cardiaco

Los detalles de la sorpresiva muerte de Hayden Panettiere comenzaron a salir conforme avanzó el día, y en uno de los reportes vespertinos de la prensa internacional se menciona una posible sobredosis como causa, aunque no se especifica de qué sustancia. Por el momento, la causa oficial de muerte continúa bajo investigación.

De acuerdo con TMZ, la autopsia de Hayden Panettiere no reveló signos de traumatismo derivados de algún golpe o agresión, según información de la oficina del forense del condado de Greenville.

Sin embargo, el sitio de noticias obtuvo el audio de la central de emergencias, en el que se enviaba a personal médico al lugar para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona que había sufrido un paro cardiaco y una posible “sobredosis”. Page Six fue uno de los primeros medios en informar sobre este elemento de la investigación.

¿QUÉ PASÓ CON HAYDEN PANETTIERE?

Hasta la tarde del 17 de agosto, no está claro si fue Brian Hickerson, la pareja intermitente de Hayden, quien realizó la llamada de emergencia. Los reportes disponibles señalan que un amigo o conocido fue quien llamó al 911 para informar que la actriz se encontraba inconsciente y en paro cardiaco.

Se confirmó que durante la atención de emergencia se utilizó Narcan, un medicamento empleado para revertir los efectos de una sobredosis por opioides. No está claro si el Narcan fue administrado directamente a Hayden o si se encontraba en el lugar como parte de la respuesta de emergencia, ya que dos ambulancias acudieron rápidamente al sitio.

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El forense del condado de Greenville informó que la investigación sobre la muerte de Hayden continúa en curso y que se realizarán estudios adicionales para determinar la causa oficial. Las autoridades también señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de una muerte provocada por terceros. (Con información de TMZ)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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