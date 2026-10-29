Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas... ‘queremos reunirnos con la familia’

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    Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas... ‘queremos reunirnos con la familia’
    Claudia Sheinbaum ajustará su agenda para acudir al Panteón Francés este jueves 29 de octubre. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas y planteará con su familia distintas formas de rendir homenaje al político mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que asistirá este jueves 29 de octubre al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien murió a los 92 años. La ceremonia se realizará en el Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, la mandataria informó que modificará parte de sus actividades para acudir a despedir al ingeniero. También adelantó que buscará reunirse con sus familiares para conversar sobre las opciones para reconocer su trayectoria y su participación en la vida política del país.

“Queremos reunirnos con la familia, eh, primero para hacer un homenaje en estos días al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ahí plantear, pues, distintas formas de homenaje a una persona que transformó la vida pública de México”, puntualizó Sheinbaum.

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La presidenta no detalló qué tipo de reconocimiento se organizará ni cuándo se llevaría a cabo. Por ahora, señaló que el primer paso será conversar con los allegados del político para definir las alternativas de homenaje.

SHEINBAUM AJUSTARÁ SU AGENDA PARA ACUDIR AL PANTEÓN FRANCÉS

La asistencia al funeral se incorporará a las actividades que Sheinbaum tenía previstas para este jueves. La mandataria explicó que primero participará en un reconocimiento a egresados de la escuela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y después acudirá al Panteón Francés, antes de continuar con su agenda en Hidalgo.

“Vamos ahora a tener un, un reconocimiento a egresados de la escuela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y después vamos para allá y de ahí nos vamos a Hidalgo”, señaló durante la conferencia matutina.

Con este cambio, la presidenta confirmó su intención de estar presente en la despedida de Cárdenas, mientras que la posibilidad de organizar un homenaje posterior quedará sujeta a la conversación que sostenga con la familia.

El anuncio se dio después de que el cuerpo del ingeniero fuera trasladado al cementerio durante la noche del miércoles 28 de octubre, donde se realizarán los servicios funerarios.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SERÁ DESPEDIDO POR FAMILIARES Y PERSONAS CERCANAS

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur de la capital mexicana. Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento.

El funeral tendrá lugar en el Panteón Francés de San Joaquín, sobre la Calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En ese mismo cementerio descansan los restos de Celeste Batel, esposa de Cárdenas, quien falleció en octubre de 2021.

La despedida reunirá a familiares y personas cercanas al ingeniero, cuya trayectoria estuvo vinculada con distintos momentos de la historia política contemporánea de México. Como fundador del PRD, Cárdenas ocupó un lugar relevante en la reorganización de la oposición y en la competencia electoral del país.

Sheinbaum destacó precisamente el impacto que, a su juicio, tuvo el político en la vida pública nacional. Sin embargo, evitó adelantar detalles sobre la modalidad o la fecha de un posible reconocimiento oficial.

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EL GOBIERNO DEFINIRÁ EL HOMENAJE TRAS HABLAR CON LA FAMILIA

La propuesta de rendir homenaje a Cárdenas se encuentra todavía en una etapa inicial. La presidenta señaló que buscará escuchar a sus familiares antes de plantear las distintas formas en que podría reconocerse su trayectoria.

La conversación permitirá conocer las alternativas que se consideren pertinentes para recordar al fundador del PRD, aunque hasta ahora no se ha anunciado un programa formal ni se han precisado los actos que podrían organizarse.

Por lo pronto, la asistencia de Sheinbaum al funeral será el primer paso dentro de las actividades relacionadas con la despedida del ingeniero. La mandataria reiteró que su intención es reconocer a una figura que dejó una huella en la política mexicana y que, según sus palabras, contribuyó a transformar la vida pública del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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