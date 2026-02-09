Sheinbaum califica de ‘muy injustas’ sanciones por apoyo a Cuba y reafirma apoyo humanitario

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    Sheinbaum califica de ‘muy injustas’ sanciones por apoyo a Cuba y reafirma apoyo humanitario
    La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy injustas” las sanciones de Estados Unidos relacionadas con el suministro de petróleo a Cuba, y reiteró que México mantendrá su respaldo humanitario. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum criticó las sanciones a Cuba por petróleo, reafirma apoyo humanitario de México y subraya la solidaridad con el pueblo cubano ante la crisis energética

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una crítica directa a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra países que suministran petróleo a Cuba, calificándolas como “muy injustas” y perjudiciales para la población en la isla.

Desde el Ejecutivo, la mandataria reafirmó el apoyo humanitario de México hacia la isla, señalando que la solidaridad con los pueblos en crisis forma parte de la esencia histórica del país.

El mensaje llega en un contexto de crisis energética en Cuba, donde la falta de combustible ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica e incluso las operaciones de aerolíneas.

TE PUEDE INTERESAR: México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario

CONTEXTO DE LAS SANCIONES Y SU IMPACTO

Sheinbaum subrayó que las sanciones dirigidas a terceros países que exportan petróleo a Cuba no solo presionan a gobiernos, sino que impactan directamente a la población, generando efectos humanitarios adversos.

“Nadie puede ser omiso a la situación que vive el pueblo cubano”, afirmó la presidenta, insistiendo en que no es correcto castigar a una nación entera por diferencias políticas.

La jefa del Ejecutivo destacó que, más allá de las discrepancias con el gobierno cubano, las sanciones no deben convertirse en un instrumento de sufrimiento colectivo.

MÉXICO REAFIRMA SU SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El respaldo de México a Cuba se enmarca en una política exterior basada en fraternidad, cooperación y ayuda humanitaria, recordó Sheinbaum, citando precedentes de apoyo a otros países en situaciones de emergencia.

La presidenta insistió en que la postura mexicana responde a principios históricos de diplomacia solidaria, no a afinidades ideológicas, sino a la defensa de los pueblos.

No se puede ahorcar a un pueblo así, es muy injusto”, reiteró, reforzando un discurso que busca posicionar a México como actor humanitario en el escenario internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba se queda sin combustible para aviones, tras bloqueo de crudo por EU

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CRISIS EN CUBA

· La crisis de combustible ha provocado apagones prolongados en varias regiones

· Aerolíneas han reportado dificultades logísticas por la falta de suministro

· Cuba depende en gran medida de importaciones energéticas para su funcionamiento económico, siendo México el último país que envió petróleo a la isla a mediados de enero de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ayuda

Localizaciones


Cuba

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los delitos cibernéticos han aumentado, sobre todo aquellos que son para robar información confidencial

Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año
Los niveles de la presa La Amistad mejoraron, sin embargo, no es suficiente ante los adeudos que tiene México con EU.

Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU
Las pensiones son una mayor proporción del gasto público federal, presionando las finanzas públicas.

Amenaza a México crisis en pensiones: ya presiona a finanzas públicas
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros