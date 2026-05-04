Sheinbaum confirma que AMLO recibe 28 mil pesos mensuales de Pensión; ella se jubilaría con 30 mil pesos

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que este monto corresponde a su historial en el ISSSTE , derivado de su trayectoria como académica. “Voy a recibir pues alrededor de treinta mil pesos, como maximísimo”, afirmó, al precisar que el cálculo aún está en proceso.

En medio del debate por la eliminación de las pensiones doradas , la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , reveló un dato personal que abrió conversación pública: al concluir su vida laboral, su pensión rondaría los 30 mil pesos mensuales.

El dato cobra relevancia al compararlo con la pensión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente percibe cerca de 28 mil pesos mensuales, según detalló la propia jefa del Ejecutivo.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y DERECHO A LA JUBILACIÓN

Sheinbaum explicó que su historial de cotización comenzó desde sus primeros años como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esa antigüedad, sumada a su carrera como docente e investigadora, es la base del cálculo de su futura pensión. En caso de retirarse en 2030, al finalizar su mandato, el monto estimado se mantendría en ese rango.

La presidenta subrayó que su pensión no deriva de su cargo actual, sino de años de trabajo académico acumulado en el sistema público. Este punto busca diferenciarse de esquemas anteriores donde altos funcionarios accedían a beneficios considerablemente mayores.

· Antigüedad desde etapa universitaria

· Cotización en sistema público

· Pensión basada en carrera académica

REFORMA CONSTITUCIONAL Y FIN DE LAS “PENSIONES DORADAS”

El anuncio se dio en el contexto de la reforma al artículo 127 constitucional, en vigor desde abril de 2026, que establece un límite a las pensiones de servidores públicos. La medida fija un tope equivalente a la mitad del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.

Esta reforma impacta a diversas estructuras del Estado, incluyendo dependencias federales, fideicomisos, empresas públicas y gobiernos locales. Su objetivo es reducir los beneficios considerados excesivos dentro de la administración pública.

“Comparado con las pensiones de la gran mayoría de los mexicanos, pues es una pensión muy buena”, expresó Sheinbaum al referirse al nuevo límite, en una declaración que pone en perspectiva las diferencias históricas entre altos funcionarios y trabajadores.

El contraste es significativo: pensiones que anteriormente podían alcanzar hasta un millón de pesos mensuales ahora se ajustan al nuevo tope, en un intento por redefinir los criterios de equidad en el sector público.

UN DEBATE SOBRE DESIGUALDAD Y SERVICIO PÚBLICO

La discusión sobre las pensiones refleja una tensión de fondo entre privilegios institucionales y condiciones laborales de la mayoría de la población. De acuerdo con datos mencionados en el contexto oficial, el salario promedio de trabajadores registrados ante el IMSS se sitúa entre 17 mil y 18 mil pesos mensuales.

En ese escenario, la reforma busca acortar brechas, al menos en términos normativos. No obstante, la propia presidenta reconoció que existen resistencias internas en algunas dependencias para aplicar los cambios.

El tema se mantiene en el centro de la agenda pública, no solo por sus implicaciones económicas, sino por el simbolismo político que representa en torno al uso de recursos y la percepción de justicia dentro del servicio público.