INEGI aumenta la UMA 2026: nuevo valor eleva multas, trámites y créditos a partir del 1 de febrero

La UMA es el indicador que se utiliza como referencia para calcular una amplia gama de obligaciones de pago establecidas en leyes federales, estatales y disposiciones administrativas, por lo que su incremento tiene efectos directos en millones de personas.

El costo de multas, trámites y diversos servicios en México registrará un ajuste al alza durante 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó, este jueves 8 de enero, la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), que entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 .

NUEVOS VALORES OFICIALES DE LA UMA 2026

El INEGI dio a conocer los valores que estarán vigentes a partir del 1 de febrero de 2026:

UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3,566.22 pesos

UMA anual: 42,794.64 pesos

De acuerdo con el organismo, estos montos serán la base para determinar la cuantía de pagos, sanciones, contribuciones y otros conceptos previstos en el marco jurídico mexicano durante el año.

¿PARA QUÉ SIRVE LA UMA?

La UMA es una unidad de cuenta que se utiliza como referencia económica en pesos para establecer montos de obligaciones en leyes y reglamentos. Su función es servir como base para el cálculo de pagos y sanciones sin que estos estén directamente ligados al salario mínimo.

El INEGI explicó que la UMA es utilizada para determinar “la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”.

CÓMO SE CALCULA EL AUMENTO DE LA UMA PARA 2026

La actualización de la UMA se realiza de forma anual, conforme al marco legal vigente en materia de desindexación del salario mínimo. El INEGI detalló que el procedimiento consiste en multiplicar el valor de la UMA del año anterior por el resultado de sumar uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrada en diciembre del año previo.

Para el cierre de diciembre de 2025, la variación anual del INPC fue de 3.69 por ciento, lo que determinó el ajuste que ahora se reflejará en la UMA 2026.

TRÁMITES Y PAGOS QUE AUMENTARÁN CON LA NUEVA UMA

El incremento en el valor de la UMA impactará distintos conceptos que se calculan con base en esta unidad de medida. Entre los principales se encuentran:

- Multas de tránsito y de cultura cívica

- Sanciones administrativas

- Pagos ante autoridades federales, estatales y municipales

- Trámites gubernamentales

- Créditos y obligaciones financieras

- Créditos hipotecarios y del Infonavit denominados en UMA

En el caso de los créditos hipotecarios y los financiamientos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que están expresados en UMA, los pagos mensuales se ajustarán en la misma proporción que el incremento del indicador.

Los valores de la UMA 2026 comenzarán a aplicarse a partir del 1 de febrero, por lo que todos los trámites, sanciones, créditos y obligaciones calculados con base en este indicador utilizarán las nuevas cifras desde esa fecha. Esto incluye tanto procedimientos administrativos como pagos periódicos vinculados a contratos y créditos vigentes.