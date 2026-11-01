Sheinbaum defiende la educación superior gratuita como derecho nacional

La educación universitaria en México debe ser un derecho libre de cuotas y al alcance de todas las personas. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar la inauguración del nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la comunidad de Tecozautla, Hidalgo.

“El no cobro de colegiaturas es el eje central de la política educativa actual”, señaló la mandataria durante el evento. En su mensaje, destacó que la formación profesional no debe tratarse como una mercancía ni como un privilegio reservado para unos cuantos, por lo que el Estado debe garantizar que estudiar la universidad sea 100% gratis.

UNA HISTORIA DE CUATRO DÉCADAS

“La lucha por las aulas gratuitas tiene una historia de 40 años”, recordó Sheinbaum al recordar su etapa como activista en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la UNAM. Explicó que las movilizaciones estudiantiles de 1986 buscaban precisamente frenar el incremento de cuotas, una demanda que hoy se convierte en política de gobierno.