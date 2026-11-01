Sheinbaum defiende la educación superior gratuita como derecho nacional

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    Sheinbaum defiende la educación superior gratuita como derecho nacional
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante evento de Becas del Bienestar para estudiantes. X

Durante la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, la presidenta recordó los 40 años del movimiento CEU.

La educación universitaria en México debe ser un derecho libre de cuotas y al alcance de todas las personas. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar la inauguración del nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la comunidad de Tecozautla, Hidalgo.

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“El no cobro de colegiaturas es el eje central de la política educativa actual”, señaló la mandataria durante el evento. En su mensaje, destacó que la formación profesional no debe tratarse como una mercancía ni como un privilegio reservado para unos cuantos, por lo que el Estado debe garantizar que estudiar la universidad sea 100% gratis.

UNA HISTORIA DE CUATRO DÉCADAS

“La lucha por las aulas gratuitas tiene una historia de 40 años”, recordó Sheinbaum al recordar su etapa como activista en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la UNAM. Explicó que las movilizaciones estudiantiles de 1986 buscaban precisamente frenar el incremento de cuotas, una demanda que hoy se convierte en política de gobierno.

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INICIA CON 300 ESTUDIANTES YA

La nueva sede en Hidalgo arranca operaciones con 300 estudiantes distribuidos en cuatro carreras con enfoque regional: Turismo Comunitario, Administración, Derecho y Criminología. Las instalaciones iniciales se lograron mediante la colaboración entre el gobierno federal, el estado de Hidalgo y el municipio de Tecozautla.

El plan del gobierno federal contempla duplicar la matrícula de esta universidad a nivel nacional durante el presente sexenio. La meta oficial es pasar de 120 mil alumnos actuales a más de 240 mil jóvenes inscritos en diferentes regiones del país, abriendo más espacios educativos y evitando que los estudiantes deban pagar colegiaturas privadas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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