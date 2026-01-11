Tras acción militar en Venezuela, México teme ataque de EU: NYT

Luego de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, el Gobierno mexicano teme convertirse en el siguiente objetivo de Washington, ante el endurecimiento del discurso del Presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga, reportó The New York Times.

De acuerdo con el diario, las advertencias de Trump, que durante meses fueron consideradas retórica, adquirieron mayor peso tras la captura del Mandatario venezolano depuesto Nicolás Maduro y las declaraciones recientes del magnate republicano sobre iniciar ataques directos contra los cárteles mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Coordinación México-EU en seguridad sigue firme, señala Harfuch

“Cuando vimos lo que hicieron en Venezuela, nos hizo pensar: ‘Oh, esto es más grave de lo que pensábamos, y estamos en la lista de quienes podrían ser los siguientes, y peor aún, hemos sido advertidos’”, dijo un alto funcionario del Gobierno mexicano que habló bajo condición de anonimato.

El NYT señala que, tras la entrevista de Trump en Fox News en la que afirmó que Estados Unidos “comenzaría ahora a atacar a los cárteles”, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo revisaron con cautela el tono de su respuesta pública, conscientes de que cada mensaje sería observado desde la Casa Blanca.

Horas después del ataque en Venezuela, Sheinbaum publicó en la red X un fragmento de la Carta de la ONU que llama a respetar la soberanía de las naciones.

En respuesta, la Casa Blanca difundió un video de Trump en el que aseguró que la Mandataria mexicana “es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México”, lo que llevó al Gobierno mexicano a replantear su estrategia de comunicación.

Al día siguiente, Sheinbaum instruyó a la Cancillería a contactar a su contraparte estadounidense, encabezada por el Secretario de Estado Marco Rubio.

Aunque la Presidenta ha intentado minimizar públicamente el riesgo de una intervención militar, reconoció que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva y de los cárteles como organizaciones terroristas podría dar a Washington “más elementos” para justificar una acción unilateral.

Según el diario, otra fuente de inquietud en el Gobierno mexicano es la acusación presentada contra Maduro, en la que México es mencionado en al menos 25 ocasiones.

Para medir el nivel de riesgo, funcionarios mexicanos dedicaron la semana pasada a analizar cada declaración del presidente estadounidense. El equipo presidencial monitoreó la frecuencia con la que México aparecía en la cobertura mediática en Estados Unidos y la comparó con otros países como Colombia, Groenlandia y Cuba.

Un gráfico elaborado por el equipo de la Presidencia y revisado por The New York Times mostró que las menciones a México aumentaron de manera sostenida tras el ataque en Venezuela, pero disminuyeron después del lunes, cuando la atención mediática se desplazó hacia Groenlandia. Un funcionario expresó alivio de que México estuviera, por ahora, fuera del foco.