Sheinbaum envía al Senado solicitudes para salida de tropas de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 abril 2026
    Sheinbaum envía al Senado solicitudes para salida de tropas de México
    Se espera la participación de tropas en el Ejercicio Multinacional “PANAMAX 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026, en Panamá. EL UNIVERSAL

La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, adelantó que las peticiones serán turnadas a las comisiones correspondientes

El Senado de la República recibió un paquete de solicitudes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para la autorización de salida de tropas nacionales fuera del país.

La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la mandataria federal pide que se autorice la salida de militares mexicanos con la finalidad de participar en el Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS”, a llevarse a cabo en Camp Shelby, Mississippi, del 3 de agosto al 25 de septiembre próximos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crecen-en-2026137-los-casos-de-sarampion-BA19917464

Otra petición tiene que ver con la invitación a participar en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 17 de junio de 2026, en Antigua y Barbuda.

Además, se pretende la participación mexicana en el Ejercicio Multinacional de “Flota 205” (FLEETEX 250), que se realizará del 15 al 30 de junio de 2026 en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, Estados Unidos; así como en la “Revista Naval Internacional 250” (INR 250), que se celebrará del 1 al 8 de julio de 2026 en Nueva York.

Destaca una invitación a participar en el Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2026”, que se hará del 24 de junio al 31 de julio de 2026, en las Islas Hawái.

Por último, se espera la participación de tropas en el Ejercicio Multinacional “PANAMAX 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026, en Panamá.

Castillo adelantó que todas estas solicitudes serán turnadas a las comisiones correspondientes en el Senado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Ejército
Senadores

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?