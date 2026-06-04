Sheinbaum exhibe lista de 39 líderes criminales detenidos durante gobierno de AMLO

La mandataria mostró una imagen con los nombres y alias de presuntos integrantes de distintos cárteles capturados durante el sexenio anterior y señaló que varias de esas personas también fueron extraditadas a Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional una lista de 39 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada detenidos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las acusaciones que sectores de la oposición han formulado sobre presuntos vínculos entre integrantes de la llamada Cuarta Transformación y grupos criminales.

“Les voy a poner aquí, antes de leer la carta, todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio de López Obrador y algunas de ellas que fueron extraditadas”, expresó durante la conferencia.

La presentación de la lista ocurrió en el contexto de la carta difundida por López Obrador desde Palenque, Chiapas, así como de las recientes declaraciones y señalamientos realizados desde distintos sectores políticos y mediáticos respecto a la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno anterior.

SHEINBAUM RECHAZA ACUSACIONES SOBRE PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante su intervención, la presidenta rechazó las versiones que buscan vincular a integrantes de su movimiento político con organizaciones criminales y afirmó que se trata de una narrativa impulsada por sectores de la oposición.

“Como no tienen relación con el pueblo, entonces inventan estas barbaridades. Esto que dicen está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de Estados Unidos para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad, además la gente lo sabe, si no no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política que busca generar dudas entre la ciudadanía.

“Quieren impulsar esta narrativa para ver si alguien cae, para ver si alguien se va con la finta”, señaló.

SHEINBAUM PRESENTA LOS 39 OBJETIVOS DETENIDOS DURANTE EL SEXENIO DE AMLO

La imagen exhibida por la presidenta incluyó a presuntos integrantes de diversos grupos criminales capturados durante el sexenio pasado.

Entre los objetivos vinculados al llamado Cártel del Pacífico aparecen Humberto “N”, alias “El Chubeto”; Heibar Josué “N”, conocido como “Tatadado”; Antonio Leonel “N”, alias “Bin Laden”; Gilberto “N”, identificado como “Shakira”; José Guadalupe “N”, conocido como “Lupe Tapia”; Ovidio “N”, alias “El Ratón”; César Osvaldo “N”; Néstor Isidro “N”, alias “El Nini”; Raúl Alberto “N”, conocido como “El Chore”; Fernando “N”, alias “El Piyi”; Gerardo “N”, identificado como “51”, y José Bernabé “N”, conocido como “La Vaca”.

Respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación, la lista incluyó a Antonio “N”, alias “La Montaña”; Marco Antonio “N”, conocido como “Takua”; Eleno “N”, alias “El 20”; Rubén “N”, identificado como “El Ingeniero”; Agustín “N”, conocido como “Don Guty”; Carlos “N”, alias “Don Carlos”; Saúl Alejandro “N”, identificado como “Chopa”; Juan Carlos “N”, conocido como “CR”; Rosalinda “N”, señalada como esposa de Nemesio Oseguera Cervantes; Erick “N”, alias “85”, y Abraham “N”, conocido como “Don Rodo”.

La relación también incluyó presuntos integrantes del Cártel del Golfo como Evaristo “N”, alias “Vaquero”; Axel Alfredo “N”; Alan Alexis “N”; Hugo Armando “N”, conocido como “La Cabra”, y José Alfredo “N”, alias “El Contador”.

Del Cártel del Noreste fueron mencionados Carlos Alberto “N”, conocido como “Bola Treviño”; Heriberto “N”, alias “El Negrolo”; Juan Gerardo “N”, identificado como “El Huevo”; Alfredo “N”, conocido como “El Alemán”, y César Alejandro “N”, alias “Tartas”.

Asimismo, fueron incluidos Juan Rodolfo “N”, alias “El Rudy”, y José Antonio “N”, conocido como “El Marro”, vinculados al Cártel Santa Rosa de Lima.

La lista se completó con Juan Miguel “N”, alias “Johnny”, y Santiago “N”, conocido como “Carrete”, relacionados con el grupo criminal Los Rojos; David “N”, alias “Cabo 20”, identificado con el Cártel Arellano Félix, y Luis Gerardo “N”, conocido como “Tío”, señalado como integrante de La Empresa.