Sheinbaum exhibe video de 2014: INE aprobó a Guadalupe Taddei en Sonora con 10 votos

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    Sheinbaum exhibe video de 2014: INE aprobó a Guadalupe Taddei en Sonora con 10 votos
    Claudia Sheinbaum mostró el video de la votación del INE en la que Guadalupe Taddei fue aprobada en 2014. Captura de pantalla

La presidenta mostró la grabación de la sesión encabezada por Lorenzo Córdova, en la que el Consejo General designó a Taddei para el órgano electoral de Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró un video de archivo del Instituto Nacional Electoral (INE) para recordar cómo fue aprobada en 2014 la designación de Guadalupe Taddei Zavala como integrante del organismo electoral en Sonora. En aquella votación, el Consejo General respaldó la propuesta con 10 votos a favor y uno en contra.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria pidió proyectar la grabación luego de una pregunta sobre el procedimiento mediante el cual Taddei fue avalada para ocupar el cargo en el órgano electoral estatal.

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Al introducir el video, Sheinbaum recordó inicialmente que la propuesta había recibido nueve votos a favor y uno en contra, pero corrigió la cifra cuando se preparaba el material audiovisual: “Ah, 10 consejeros a favor y uno en contra”.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN DEL INE PARA DESIGNAR A TADDEI EN SONORA

En el fragmento reproducido en el salón Tesorería se observa al entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, someter a consideración del Consejo General la propuesta de consejeras y consejeros electorales para Sonora.

La votación se realizó durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Al consultar el sentido de los votos, Jacobo Molina informó que la designación había sido aprobada por mayoría.

“Señoras y señores consejeros electorales, ahora someto a su consideración la propuesta de consejeras y consejeros electorales para el caso del estado de Sonora. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo... 10. En contra: 1. Es aprobado por 10 votos a favor y un voto en contra”, se escucha en la grabación.

Al terminar la reproducción, Sheinbaum puntualizó: “Eso es 2014”.

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SHEINBAUM RECUERDA EL RESPALDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE

La presidenta señaló que la trayectoria de Guadalupe Taddei en los órganos electorales contó con el respaldo de la mayoría del Consejo General del INE durante aquella designación.

También destacó que la votación ocurrió en 2014, antes de que Morena tuviera presencia en el escenario electoral federal como partido político en el poder.

El video fue presentado como referencia del procedimiento mediante el cual Taddei fue designada para integrar el organismo electoral de Sonora, en respuesta a los cuestionamientos sobre el respaldo que recibió entonces de las autoridades electorales.

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