¿Fuego amigo en Morena? Revelan pugna por contratos que destapó las filtraciones y renuncia de Taddei del INE

El reciente escándalo que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) a raíz de filtraciones originadas en el teléfono de un proveedor cercano a Guadalupe Taddei, evidenció posibles actos ilícitos y contratos millonarios, no obstante dicho material podría venir de una fractura dentro de Morena, según el analista político Ramón Alberto Garza con la periodista Adela Micha. Garza afirmó que estas revelaciones no provienen de la oposición, sino de “disputas internas dentro del partido Morena” por el control de la proveeduría tecnológica; en este conflicto destaca la figura de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, quien presuntamente busca desplazar a los proveedores actuales.

“¿De dónde salen todas las fotografías, los videos, las comunicaciones que fueron filtradas a los distintos medios? (...) pues salen del teléfono del proveedor, del señor (José Alfredo) Hernández”, enfatizó el periodista; sin embargo, destacó que existen dos supuestas versiones del motivo que derivaron en la filtración y renuncia de Taddei en el INE: “Aquí hay dos versiones, una versión es que le estaban quitando contratos, no creo yo esa versión porque es hacerse un ‘harakiri’ él mismo, porque se evidencia que él estaba en contubernio (...) Bueno, pero la pregunta es, ¿quién y por qué sacan esto? Lo que se ventila en algunos centros de inteligencia, que están acabando de investigar esto, es que se trata de una disputa interna dentro del propio Morena”.

DISPUTA INTERNA EN MORENA FILTRÓ VIDEOS De acuerdo con el analista político, los conflictos internos de poder dentro de Morena y la Cuarta Transformación se manifiestan principalmente en dos frentes originados por filtraciones y disputas internas: El control de contrataciones y la estructura digital entre Merino y Taddei, a través del control de proveedurías multimillonarias (sobrepasando los 2,000 millones de pesos) destinadas a renovar los sistemas digitales del INE para las elecciones de 2027, que se desencadenó cuando la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones buscó intervenir en dicha proveeduría, la cual estaba en manos del proveedor cercano a la exconsejera presidenta del INE, lo que provocó una pugna que concluyó en la entrega y filtración de información, videos y fotografías para remover a los actores que obstaculizaban dicho control.

“Se habla de que Guadalupe Taddei tenía ya un contrato para renovar de manera grande, fuerte, muchos millones, cientos o quizás sobrepasando 2000 millones los sistemas digitales para la elección del 27. Y esto lo iba a hacer su proveedor favorito (...) ¿Y qué pasó? Se quería meter la gente de Merino para ellos hacer la proveeduría y entraron en conflicto”, puntualizó Ramón Alberto Garza. Agrego que “y alguien le habría dicho al proveedor, pues si no cooperas habrá cuello. Y cooperó y habría entregado él toda la información para que se filtrara y quitar (a Guadalupe Taddei)”. Otra versión apunta a disputas políticas y posicionamiento hacia el gabinete presidencial, además de la sucesión rumbo a 2030, específicamente dirigida a Alfonso Durazo Montaño (gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena) por los escándalos de Taddei. ”Y los móviles no son de la oposición ni del PRI ni del PAN ni de nadie. Son móviles adentro de Morena, pleitos de negocio”, destacó en entrevista con Micha.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE ALFONSO DURAZO CON EL CLAN TADDEI? Asimismo, este enfrentamiento político pretende salpicar a Alfonso Durazo con el fin de obstaculizar su posible incorporación al gabinete presidencial. A pesar de los oscuros motivos partidistas, la exhibición de estas irregularidades abre una ventana para combatir la corrupción y exigir transparencia en las instituciones mexicanas. Esta maniobra política sería aprovechada por la cercanía geográfica y laboral de algunos de sus colaboradores en Sonora y responde a interés de ciertas facciones por frenar la posible llegada de Durazo al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como bloquear su proyección política de cara a las elecciones de 2030.

“Hay un aspecto político, mi querida Adela, el aspecto político de querer involucrar en esta en este culebrón, como bien le llamas, el nombre de Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora, porque como Taddei y su grupo y sus hijos, todos son de allá y un hijo de Taddei es funcionario en el gobierno, secretario particular de Alfonso Durazo, quieren tratar de vincular a Durazo con Taddei con el grupo. ¿Por qué razón? Porque insistentemente se ha dicho que tan pronto como antes o después que deje la gobernatura del año próximo”, destacó en el medio de comunicación La Saga. A Durazo Montaño se le intenta vincular con este conflicto mediante una maniobra política que aprovecha los nexos personales y laborales de su gobierno con la familia de Guadalupe Taddei, esto debido a que son originarios de Sonora y un hijo de la exconsejera presidenta del INE trabaja directamente en el gobierno estatal como secretario particular del mandatario morenista.