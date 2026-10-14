Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco y pide a la CNDH investigar a policías

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    Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco y pide a la CNDH investigar a policías
    La Presidenta pidió identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta calificó como inadmisible la presunta tortura contra jóvenes durante una protesta por agua potable en Guadalajara.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre la represión registrada durante una marcha en Guadalajara, Jalisco, donde ciudadanos exigieron una solución al problema del agua sucia que llega a sus hogares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-exige-investigar-tortura-tras-protesta-por-agua-en-jalisco-HE24132104

La mandataria calificó como inadmisibles los presuntos actos de tortura contra jóvenes detenidos durante la movilización y sostuvo que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido, identificar a quienes dieron las órdenes y sancionar a los responsables.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, también informó que solicitó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, un informe detallado sobre los hechos.

SHEINBAUM PIDE INVESTIGAR LA REPRESIÓN EN JALISCO

La Presidenta enfatizó que ninguna corporación de seguridad puede recurrir a la violencia ni cometer actos de tortura durante una detención, por lo que consideró indispensable conocer las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones denunciadas.

Sheinbaum pidió que la CNDH entreviste directamente a las víctimas para documentar sus testimonios y determinar cómo se desarrolló el operativo policial.

La mandataria insistió en que las autoridades deben actuar para evitar que este tipo de conductas se repitan, especialmente cuando las personas afectadas son jóvenes que participan en manifestaciones públicas.

También cuestionó que en 2026 continúen presentándose denuncias de tortura policial y reiteró que su gobierno no debe permitir prácticas represivas.

$!La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE LA MARCHA POR AGUA POTABLE?

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana en Guadalajara, Jalisco, cuando ciudadanos salieron a las calles para exigir una solución inmediata al suministro de agua de mala calidad en sus viviendas.

La movilización terminó en un operativo policial en el que, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, se utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Además, 39 personas fueron detenidas durante los acontecimientos.

Las denuncias sobre presuntos actos de tortura contra jóvenes detenidos provocaron que el caso llegara a la conferencia presidencial y que Sheinbaum solicitara una investigación por parte de los organismos correspondientes.

El origen de la protesta fue la inconformidad de habitantes ante las condiciones del agua que reciben en sus domicilios, una situación que motivó la exigencia de respuestas y soluciones por parte de las autoridades.

CNDH DEBERÁ IDENTIFICAR RESPONSABLES Y EVITAR LA IMPUNIDAD

Sheinbaum señaló que la investigación debe esclarecer quién ordenó el operativo, cómo se desarrollaron las detenciones y qué ocurrió con las personas que participaron en la manifestación.

La intervención de la CNDH busca documentar los posibles abusos y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos. Las responsabilidades correspondientes deberán establecerse mediante las investigaciones de las autoridades competentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-fumo-mariguana-claudia-sheinbaum-desmiente-rumores-en-transmision-en-vivo-video-FF24122250

La Presidenta reiteró que los hechos deben investigarse y, en caso de acreditarse conductas ilegales, sancionarse conforme a la ley.

Por ahora, el caso coloca bajo escrutinio la actuación de los policías estatales durante la protesta en Guadalajara, mientras la exigencia presidencial se centra en esclarecer las denuncias, atender a las víctimas y garantizar que no haya impunidad.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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