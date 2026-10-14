Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco y pide a la CNDH investigar a policías

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) realizar una investigación profunda sobre la represión registrada durante una marcha en Guadalajara, Jalisco, donde ciudadanos exigieron una solución al problema del agua sucia que llega a sus hogares.

La mandataria calificó como inadmisibles los presuntos actos de tortura contra jóvenes detenidos durante la movilización y sostuvo que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido, identificar a quienes dieron las órdenes y sancionar a los responsables.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, también informó que solicitó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, un informe detallado sobre los hechos.

SHEINBAUM PIDE INVESTIGAR LA REPRESIÓN EN JALISCO

La Presidenta enfatizó que ninguna corporación de seguridad puede recurrir a la violencia ni cometer actos de tortura durante una detención, por lo que consideró indispensable conocer las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones denunciadas.

Sheinbaum pidió que la CNDH entreviste directamente a las víctimas para documentar sus testimonios y determinar cómo se desarrolló el operativo policial.

La mandataria insistió en que las autoridades deben actuar para evitar que este tipo de conductas se repitan, especialmente cuando las personas afectadas son jóvenes que participan en manifestaciones públicas.

También cuestionó que en 2026 continúen presentándose denuncias de tortura policial y reiteró que su gobierno no debe permitir prácticas represivas.