Sheinbaum exige investigar tortura tras protesta por agua en Jalisco

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    Sheinbaum exige investigar tortura tras protesta por agua en Jalisco
    Sheinbaum solicitó informes a la Segob y la CNDH tras los enfrentamientos en Guadalajara por la calidad del agua, donde se denunciaron abusos y uso de gases contra manifestantes. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

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Claudia Sheinbaum pidió investigar denuncias de tortura policial contra jóvenes detenidos en Jalisco durante las protestas por agua limpia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió esclarecer las denuncias de tortura tras la protesta por el servicio de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 14 de octubre, la mandataria expresó su preocupación por los reportes sobre abuso de la fuerza pública en la capital jalisciense.

El conflicto estalló el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus. Vecinos protestaron por el suministro de agua turbia y con malos olores, pero la marcha derivó en choques con antimotines, quienes usaron gases lacrimógenos y agua a presión, dejando 39 personas detenidas.

Ante los reportes, Sheinbaum solicitó un informe a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para evaluar el operativo policial. La jefa del Ejecutivo fue enfática al cuestionar la conducta de los elementos. “¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó la presidenta durante su conferencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-firma-decreto-que-prohibe-a-redes-sociales-el-acceso-de-contenidos-violentos-a-ninos-y-adolescentes-JE24130584

LA CNDH INTERVENDRÁ PARA ESCLARECER ABUSOS Y DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Para garantizar imparcialidad, la mandataria pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La institución deberá entrevistar a las presuntas víctimas, recopilar sus testimonios y reconstruir la cadena de mando que derivó en las agresiones denunciadas durante la detención.

Las indagatorias buscarán determinar qué mandos ordenaron las acciones ejecutadas por la policía estatal y deslindar sanciones. La presidenta remarcó que no se pueden tolerar tratos crueles ni violaciones a las garantías individuales por parte de los cuerpos de seguridad pública.

La postura federal busca establecer un criterio firme sobre la actuación de los mandos policiales. “No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, expresó la mandataria al referirse a los señalamientos formulados por los jóvenes manifestantes.

EL RETO ANTE LA CRISIS DEL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

La exigencia de justicia se da en un escenario donde la calidad del suministro de agua es una demanda prioritaria para la población tapatía. La falta de respuestas definitivas ha elevado el malestar social y la frecuencia de las movilizaciones en la entidad.

A la par del problema de servicios, los señalamientos contra la corporación abren un frente delicado en materia de derechos humanos. El esclarecimiento de las denuncias es clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

El seguimiento de la Segob y la CNDH será determinante para establecer las responsabilidades correspondientes. Las conclusiones definirán los protocolos que deberán aplicarse para evitar abusos durante futuras manifestaciones ciudadanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-ordena-al-imss-atender-demandas-de-trabajadores-esta-semana-FE24131004

DATOS CLAVE

· Origen del reclamo: Ciudadanos protestaron por el agua turbia y sedimentada en varias colonias de Guadalajara.

· Saldo del operativo: Autoridades estatales reportaron la detención de 39 personas tras los enfrentamientos.

· Acción de la CNDH: El organismo indagará los testimonios para identificar a quienes ordenaron las agresiones.

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Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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