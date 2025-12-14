Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas

CDMX.- La inversión física del gobierno federal en Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a 193 mil millones de pesos entre enero y octubre de este año, lo que representó una caída real de 29% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se trata del desplome más pronunciado en el arranque de un sexenio desde que existen registros comparables, a partir de la administración de Ernesto Zedillo, lo que ha encendido alertas entre analistas sobre el impacto en la operación y el futuro de la empresa productiva del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha de blanco la Generación Z por las calles de la Ciudad de México

Especialistas coinciden en que Pemex no sólo requiere apoyo financiero y fiscal, sino una mayor inversión en infraestructura, maquinaria y equipo. El ajuste en este rubro, señalaron, se reflejó en la producción petrolera, que este año promedia 1.6 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en cuatro décadas.

Esta cifra se ubica por debajo de la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles diarios, planteada para cubrir el mercado interno y las exportaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que dicho objetivo se basa en un enfoque de sustentabilidad de la industria y respeto al medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Demanda el Consejo Consultivo del Agua inversiones federales para enfrentar la crisis del agua en México

Para Miguel González, académico de la UNAM, los problemas de Pemex no sólo se originaron en etapas previas, sino que se han profundizado por decisiones recientes, como la apuesta por la refinación, donde los márgenes de ganancia son menores que en la extracción, así como por la construcción de una refinería con sobrecostos y una inversión insuficiente en producción. “Incluso se adeuda dinero a empresas que trabajan para Pemex”, advirtió.

Entre enero y septiembre, la petrolera reportó una pérdida neta de 45 mil millones de pesos, mientras que sus adeudos con proveedores aumentaron 32%, hasta alcanzar 517 mil millones de pesos. En tanto, los pasivos con acreedores financieros rondan los 100 mil millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Morena dividen Morena una bolsa millonaria

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha reconocido las restricciones presupuestales y afirmó que estas abren espacio a una mayor participación del sector privado. En un reciente foro de la industria química, sostuvo que las necesidades de inversión son elevadas y que la empresa busca desarrollar proyectos en conjunto con inversionistas.

Para 2026, el Congreso aprobó recursos por 781 mil 62 millones de pesos para Pemex, entre presupuesto directo y aportaciones de la Secretaría de Energía (Sener), un monto que el gobierno calificó como inédito y orientado a lograr la sostenibilidad financiera de la empresa a partir de 2027.

No obstante, analistas como Manuel Valencia, catedrático del Tecnológico de Monterrey, consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año, dado que el gobierno enfrenta compromisos políticos en otras áreas, como programas sociales. “Pemex necesita apoyo real, no sólo financiero, sino también administrativo, para mejorar su gestión y que los recursos se reflejen en resultados”, concluyó. Con información de El Universal