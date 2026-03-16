Sheinbaum explica llamado de López Obrador para recaudar apoyo solidario para Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el origen de la convocatoria realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para reunir apoyo económico destinado al pueblo de Cuba. La iniciativa consiste en la difusión de una cuenta bancaria en la que se busca recaudar donativos para la compra de alimentos, medicinas y otros productos considerados indispensables para la población de la isla. El llamado fue difundido por el exmandatario a través de un mensaje público, en el que compartió los datos de la cuenta donde se recibirán los aportes económicos. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

CONVOCATORIA SURGE TRAS INICIATIVA FIRMADA POR PERSONALIDADES Durante una intervención pública, la presidenta explicó que la convocatoria no surgió directamente del gobierno federal, sino de una iniciativa ciudadana que se difundió previamente en un medio de comunicación. De acuerdo con la mandataria, el origen del llamado se encuentra en un desplegado publicado en el periódico La Jornada, firmado por diversas personalidades. “Hace algunos días salió un desplegado en el periódico La Jornada en el que firman muchas personalidades y personas. Llaman a depositar a una cuenta del banco Banorte, que ellos abrieron, y que solicitaron a la Secretaría de Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria para que se deposite ahí apoyo a Cuba. Eso fue iniciativa de ciudadanos que hicieron esta solicitud”, declaró. La cuenta mencionada se encuentra en Banorte y fue abierta por los promotores de la iniciativa.

CUENTA DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS FINANCIERAS Ante cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre la legalidad y supervisión de la cuenta bancaria utilizada para recibir donativos, la presidenta señaló que los recursos estarán sujetos a las normas financieras vigentes. Según explicó, todas las cuentas bancarias deben cumplir con las mismas disposiciones regulatorias y mecanismos de supervisión. “Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación igual. No es algo que vaya a ser excluido de la regla de todos los depósitos; todo siempre es fiscalizado porque decían quién sabe cuánta cosa. Este es un llamado solidario al pueblo de Cuba”, sostuvo. CLAUDIA SHEINBAUM REITERA SU APOYO A CUBA La mandataria también se refirió al contexto internacional que, según señaló, enfrenta el pueblo cubano debido al bloqueo comercial y energético que afecta a la isla desde hace décadas. Durante su mensaje mencionó que el llamado a donaciones busca brindar respaldo a la población ante esa situación. “Es un llamado solidario al pueblo de Cuba, que está sufriendo... un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, sino con un aislamiento que está desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles”. PRESIDENTA ANUNCIA APORTACIÓN PERSONAL En su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo al llamado de solidaridad y señaló que planea realizar una aportación personal. Asimismo, mencionó que entre las personas que firmaron el desplegado se encuentra la escritora Laura Esquivel. “Ellos solicitaron ser donatarios y se lo otorgó Hacienda. Son las personas que firman el desplegado, Laura Esquivel... ayer decían unas barbaridades, son mezquinos, y el humanismo se caracteriza por la fraternidad... ayer lo dije en Nayarit, que México es un pueblo fraterno al que sufre, eso no lo podemos perder nunca, porque dejaremos de ser quienes somos y hay que defenderlo en todos los foros”. La presidenta añadió que el respaldo a la población cubana forma parte de una postura histórica de México en relación con la isla. “México fue el único ante todas las presiones al bloqueo a Cuba, una luz en el horizonte... Entonces como presidenta nos corresponde seguir apoyando al pueblo de Cuba y como persona veremos una aportación, sí lo voy a hacer de manera personal”.

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