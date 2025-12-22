Sheinbaum rompe con modelo anterior y promete más inversión pública en 2026

Noticias
/ 22 diciembre 2025
    Sheinbaum rompe con modelo anterior y promete más inversión pública en 2026
    Subrayó que se trata de un esquema distinto al aprobado durante la administración del expresidente López Obrador. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta adelantó que el nuevo esquema buscará ampliar la inversión en infraestructura y se acompañará de apoyos sociales, incluidos programas de becas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al inicio de 2026 presentará un nuevo programa de inversión pública, el cual será distinto al esquema aplicado durante el sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que el plan contemplará un aumento significativo en la inversión destinada a obras públicas, a través de distintos esquemas que combinarán recursos públicos y privados.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum anuncia vacaciones decembrinas en Acapulco

Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta”, señaló.

Sheinbaum precisó que el nuevo modelo será diferente a las Asociaciones Público-Privadas (APP) utilizadas anteriormente, y subrayó que se trata de un esquema distinto al aprobado durante la administración del expresidente López Obrador.

Indicó que el proyecto tendrá como objetivo principal impulsar el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la infraestructura en diversas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR: IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

Va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, en infraestructura”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

En el mismo encuentro con medios, la presidenta adelantó que su gobierno anunciará nuevos programas sociales, entre ellos una beca dirigida a estudiantes de primaria, así como apoyos adicionales para jóvenes.

Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes”, expresó.

La mandataria no precisó montos ni fechas específicas para la implementación de estos programas, los cuales —dijo— serán presentados de manera formal al inicio del próximo año. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

