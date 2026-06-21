Sheinbaum felicita a padres mexicanos; reconoce su trabajo para ‘construir un mejor México’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un mensaje de felicitación a los padres de familia mexicanos, a la vez expresó su reconocimiento a su trabajo y contribuciones para mejorar el país en su cuenta oficial en ‘X’. Reconoció a los padres que “con amor, trabajo y esfuerzo”, aportan al bienestar de sus familias; por lo que deseó que la jornada transcurra con “alegría, abrazos y mucho cariño”. “¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, señaló la mandataria.

También vinculó la celebración con la idea de “construir un mejor México”, al destacar el papel de los papás en la vida familiar y social. A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo le deseó a los más de 21 millones de hombres que son padres en México, un día lleno de alegría, abrazos y mucho cariño. “¡Feliz Día del Padre!”, publicó Sheinbaum Pardo.

Este domingo, encabezará la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California, donde se espera que también dedique unas palabras a los papás. El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los padres que “transforman cada jornada en una valiosa enseñanza para sus hijas e hijos”. Mientras que en 2024, la mandataria federal compartió una foto con su papá cuando ella era bebé. “Feliz Día del Padre, espero lo pasen en familia. Les dejo una imagen con mi padre (QEPD) cuando yo tenía solo unos meses”, escribió en 2024.

EL ORIGEN DEL DÍA DEL PADRE EN MÉXICO La celebración del Día del Padre tiene sus antecedentes en Estados Unidos a principios del siglo XX. De acuerdo con información difundida por organismos oficiales, la iniciativa fue impulsada en 1910 por Louise Smart Dodd, quien promovió el reconocimiento público de la labor de los padres dentro de la sociedad. Décadas después, en 1972, la conmemoración quedó oficialmente establecida en Estados Unidos durante el tercer domingo de junio, fecha que posteriormente fue adoptada por diversos países, entre ellos México. Desde entonces, la celebración se ha convertido en una de las fechas familiares más relevantes del calendario anual.

MÁS DE 21 MILLONES DE HOMBRES TIENEN HIJOS EN MÉXICO Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran la dimensión de la paternidad en el país. Las cifras más recientes indican que en México habitan 44.9 millones de hombres mayores de 15 años. De ese total, alrededor de 21.2 millones se identifican como padres de familia. Esto representa que aproximadamente el 47 por ciento de la población masculina adulta tiene al menos un hijo o hija que reside habitualmente en su mismo hogar.

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