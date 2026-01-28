Sheinbaum garantiza cero impunidad en violencia contra mujeres militares

Durante La Mañanera , la mandataria fue enfática al señalar que cualquier agresión contra una mujer representa una línea que el Estado no está dispuesto a tolerar. “Cuando se trata de violencia contra una mujer , el principio es claro: cero impunidad ”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en los casos de acoso, violencia o posibles feminicidios que involucren a mujeres dentro de las fuerzas armadas, tras los recientes fallecimientos de jóvenes integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional .

El posicionamiento presidencial se da luego de que familiares de tres jóvenes militares cuestionaran las versiones oficiales sobre sus muertes ocurridas en instalaciones o destacamentos en Acapulco, lo que ha generado preocupación pública por posibles casos de violencia institucional.

CASOS BAJO REVISIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre los casos de Estefanía Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta, jóvenes de entre 20 y 23 años, cuyos fallecimientos han sido señalados por sus familias como presuntos feminicidios o muertes derivadas de agresiones dentro del ámbito militar.

La presidenta subrayó que en estos casos deben intervenir las fiscalías civiles correspondientes, además de los mecanismos internos de las fuerzas armadas, para garantizar investigaciones imparciales y apegadas a derecho.

Indicó que se revisará el estado de cada expediente para conocer el avance real de las indagatorias, y aseguró que el Gobierno federal dará seguimiento puntual a las investigaciones hasta su esclarecimiento.

REFUERZO DE ÁREAS CONTRA ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La mandataria reconoció que tanto la Sedena como la Secretaría de Marina ya cuentan con áreas especializadas para atender denuncias de acoso y violencia de género, aunque admitió que es necesario fortalecerlas.

“Desde que llegué, la indicación es reforzar estas áreas para que cualquier denuncia sea atendida a tiempo y se tomen medidas inmediatas”, sostuvo Sheinbaum, al señalar que la prevención y la respuesta temprana son claves para evitar tragedias.

Explicó que el fortalecimiento se realizará en coordinación con las dependencias castrenses, con el objetivo de generar entornos seguros para las mujeres que forman parte de las fuerzas armadas.

JUSTICIA CIVIL TAMBIÉN APLICA A ELEMENTOS MILITARES

Sheinbaum dejó claro que cuando un elemento militar comete un delito, no queda limitado a la justicia castrense, sino que también enfrenta procesos ante el Ministerio Público civil.

Este doble esquema, explicó, busca evitar encubrimientos y garantizar que los delitos contra mujeres sean sancionados conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones por el cargo o la institución.

La presidenta reiteró que la violencia de género es una prioridad nacional y que su gobierno no permitirá que estos casos queden en la impunidad.

DATOS CURIOSOS

· Las víctimas tenían entre 20 y 23 años

· Los hechos ocurrieron en instalaciones militares en Acapulco

· Las fiscalías civiles deben intervenir en todos los casos

· Sedena y Marina reforzarán áreas de atención a mujeres