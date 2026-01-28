Sheinbaum garantiza cero impunidad en violencia contra mujeres militares

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Sheinbaum garantiza cero impunidad en violencia contra mujeres militares
    Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá impunidad en casos de acoso o violencia contra mujeres dentro de las fuerzas armadas, tras muertes de jóvenes militares en Acapulco.

Sheinbaum asegura cero impunidad en casos de violencia contra mujeres en Sedena y Guardia Nacional, con revisión de expedientes y fiscalías civiles

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en los casos de acoso, violencia o posibles feminicidios que involucren a mujeres dentro de las fuerzas armadas, tras los recientes fallecimientos de jóvenes integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante La Mañanera, la mandataria fue enfática al señalar que cualquier agresión contra una mujer representa una línea que el Estado no está dispuesto a tolerar. “Cuando se trata de violencia contra una mujer, el principio es claro: cero impunidad”, afirmó.

El posicionamiento presidencial se da luego de que familiares de tres jóvenes militares cuestionaran las versiones oficiales sobre sus muertes ocurridas en instalaciones o destacamentos en Acapulco, lo que ha generado preocupación pública por posibles casos de violencia institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

CASOS BAJO REVISIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre los casos de Estefanía Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta, jóvenes de entre 20 y 23 años, cuyos fallecimientos han sido señalados por sus familias como presuntos feminicidios o muertes derivadas de agresiones dentro del ámbito militar.

La presidenta subrayó que en estos casos deben intervenir las fiscalías civiles correspondientes, además de los mecanismos internos de las fuerzas armadas, para garantizar investigaciones imparciales y apegadas a derecho.

Indicó que se revisará el estado de cada expediente para conocer el avance real de las indagatorias, y aseguró que el Gobierno federal dará seguimiento puntual a las investigaciones hasta su esclarecimiento.

REFUERZO DE ÁREAS CONTRA ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La mandataria reconoció que tanto la Sedena como la Secretaría de Marina ya cuentan con áreas especializadas para atender denuncias de acoso y violencia de género, aunque admitió que es necesario fortalecerlas.

“Desde que llegué, la indicación es reforzar estas áreas para que cualquier denuncia sea atendida a tiempo y se tomen medidas inmediatas”, sostuvo Sheinbaum, al señalar que la prevención y la respuesta temprana son claves para evitar tragedias.

Explicó que el fortalecimiento se realizará en coordinación con las dependencias castrenses, con el objetivo de generar entornos seguros para las mujeres que forman parte de las fuerzas armadas.

JUSTICIA CIVIL TAMBIÉN APLICA A ELEMENTOS MILITARES

Sheinbaum dejó claro que cuando un elemento militar comete un delito, no queda limitado a la justicia castrense, sino que también enfrenta procesos ante el Ministerio Público civil.

Este doble esquema, explicó, busca evitar encubrimientos y garantizar que los delitos contra mujeres sean sancionados conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones por el cargo o la institución.

La presidenta reiteró que la violencia de género es una prioridad nacional y que su gobierno no permitirá que estos casos queden en la impunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

DATOS CURIOSOS

· Las víctimas tenían entre 20 y 23 años

· Los hechos ocurrieron en instalaciones militares en Acapulco

· Las fiscalías civiles deben intervenir en todos los casos

· Sedena y Marina reforzarán áreas de atención a mujeres

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


militares

Organizaciones


Ejército Mexicano

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

El poder les hizo perder el olfato político

Aunque también el banco HSBC sea parte del contrato, hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha abierto su participación en el esquema.

Dispone BBVA fideicomiso de 4 mmdp para obras del Mundial 2026
Una persona apodada ‘Chuponcito’ fue víctima de un ataque armado en Playa del Carmen. Tras la divulgación de la noticia, fans pensaron que se trataba del comediante.

‘Chuponcito’ reaparece en redes sociales tras rumores de supuesta muerte en Playa del Carmen
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Glader Margarita aún conserva un regalo que le dió Lamberto Quintero antes de morir.

Ella es la novia de Lamberto Quintero... ¿cuál fue el regaló que le dio antes de morir asesinado un 28 de enero? (video)
Celebridad. La estrella del K-pop se suma a la lista de celebridades que han encabezado las campañas de Kim Kardashian.

Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian
El exparador en corto defendió la franela de Saltillo durante 15 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos despide a Lupe Chávez: ‘Su legado permanecerá por siempre en nuestra historia’