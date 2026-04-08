Sheinbaum garantiza ‘justicia social’ para ex trabajadores de AHMSA; critica a Fox por irresponsable en caso Pasta de Conchos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 abril 2026
    Sheinbaum garantiza ‘justicia social’ para ex trabajadores de AHMSA; critica a Fox por irresponsable en caso Pasta de Conchos
    Sheinbaum garantiza justicia a extrabajadores de AHMSA y critica manejo del caso Pasta de Conchos en 2006. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá justicia social para los extrabajadores de AHMSA y cuestionó decisiones del pasado en casos mineros como Pasta de Conchos

El conflicto laboral derivado de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) sigue en el centro de la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno buscará garantizar una liquidación justa y condiciones dignas para los extrabajadores.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el proceso se encuentra en manos del Poder Judicial, pero aseguró que el Ejecutivo trabaja para que se respeten los derechos laborales. “Vamos a ver una liquidación adecuada... siempre poniendo a los trabajadores por encima”, afirmó.

La situación de AHMSA ha impactado a miles de familias en regiones como Monclova, donde la industria siderúrgica ha sido históricamente uno de los principales motores económicos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explotamos-el-gas-no-convencional-si-o-no-sheinbaum-analiza-extraccion-en-coahuila-busca-alternativas-sustentables-OG19861438

CRÍTICAS AL PASADO: PASTA DE CONCHOS

En su intervención, Sheinbaum también hizo referencia al caso de Pasta de Conchos, ocurrido en 2006, donde decenas de mineros quedaron atrapados tras un accidente en Coahuila.

La presidenta criticó la actuación del gobierno encabezado por Vicente Fox, al considerar que se suspendieron las labores de rescate de manera prematura. “Fíjense qué irresponsable fue dejar de buscar a los mineros”, expresó.

Este señalamiento revive uno de los episodios más sensibles en la historia minera reciente del país, que aún permanece como una herida abierta para familiares y comunidades afectadas.

UN CONTRASTE CON ACCIONES RECIENTES

Sheinbaum contrastó ese antecedente con acciones recientes en materia de rescate minero. Recordó que en un caso reciente, en la mina de Santa Fe de Sinaloa, un trabajador fue localizado con vida tras varios días de búsqueda.

“Esa es la diferencia”, sostuvo, al destacar que las labores de rescate deben mantenerse como una prioridad sin importar el tiempo transcurrido.

Un dato curioso es que los protocolos de rescate en minería han evolucionado en los últimos años, incorporando nuevas tecnologías que permiten ampliar las posibilidades de localización en condiciones extremas.

EMPLEO Y FUTURO PARA LOS TRABAJADORES

Además de las liquidaciones, el gobierno federal ha planteado la necesidad de generar nuevas oportunidades laborales para los extrabajadores de AHMSA, como parte de una estrategia de recuperación económica regional.

Entre los puntos que se mantienen en análisis destacan:

Reactivación de operaciones industriales

Garantía de empleo para trabajadores afectados

Resolución legal del proceso de quiebra

La presidenta recordó que, desde meses atrás, su administración ha manifestado interés en encontrar una salida integral al caso, que contemple tanto la justicia laboral como la estabilidad económica de la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-anuncia-aumento-en-la-explotacion-de-gas-convencional-busca-reducir-dependencia-HG19860557

En este contexto, el caso de AHMSA se mantiene como uno de los retos más relevantes en materia laboral e industrial, mientras que episodios como Pasta de Conchos continúan marcando el debate sobre responsabilidad, memoria y justicia en el sector minero mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pasta de Conchos

Personajes


Vicente Fox
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


AHMSA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La magia de la 4T

La magia de la 4T
NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres

NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres
La mujer enfrenta proceso en arraigo domiciliario, mientras sus hijos continúan en prisión preventiva por los hechos ocurridos en 2025

Fiscalía del Edomex pide hasta 140 años de prisión para Carlota, mujer acusada de doble homicidio en Chalco
Sheinbaum analiza explotar gas no convencional en Sabinas-Burro Picachos, Coahuila, clave para la soberanía energética de México.

¿Explotamos el gas no convencional, sí o no?... Sheinbaum analiza extracción en Coahuila; busca alternativas sustentables
El pago bimestral aumenta por cada alumno adicional inscrito y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina: cuánto reciben familias con dos hijos en secundaria y cómo consultar el pago
Aunque el INAPAM no otorga dinero directo, sí puede ayudar a incrementar el monto de la pensión del IMSS.

Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso
Celebración. Los fans de la película y la moda vieron uno de sus deseos cumplidos con esta sesión.

¡De la ficción a la realidad! ‘Dominan’ ‘Dominan’ Meryl Streep y Anna Wintour la portada de Vogue
Cruz Azul no logró contener los ataques de LAFC y cayó 3-0 en el BMO Stadium.

Concachampions: LAFC golpea a Cruz Azul; América sale con vida de Nashville