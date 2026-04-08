Sheinbaum garantiza ‘justicia social’ para ex trabajadores de AHMSA; critica a Fox por irresponsable en caso Pasta de Conchos

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el proceso se encuentra en manos del Poder Judicial , pero aseguró que el Ejecutivo trabaja para que se respeten los derechos laborales. “Vamos a ver una liquidación adecuada... siempre poniendo a los trabajadores por encima” , afirmó.

El conflicto laboral derivado de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) sigue en el centro de la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno buscará garantizar una liquidación justa y condiciones dignas para los extrabajadores.

La situación de AHMSA ha impactado a miles de familias en regiones como Monclova, donde la industria siderúrgica ha sido históricamente uno de los principales motores económicos.

CRÍTICAS AL PASADO: PASTA DE CONCHOS

En su intervención, Sheinbaum también hizo referencia al caso de Pasta de Conchos, ocurrido en 2006, donde decenas de mineros quedaron atrapados tras un accidente en Coahuila.

La presidenta criticó la actuación del gobierno encabezado por Vicente Fox, al considerar que se suspendieron las labores de rescate de manera prematura. “Fíjense qué irresponsable fue dejar de buscar a los mineros”, expresó.

Este señalamiento revive uno de los episodios más sensibles en la historia minera reciente del país, que aún permanece como una herida abierta para familiares y comunidades afectadas.

UN CONTRASTE CON ACCIONES RECIENTES

Sheinbaum contrastó ese antecedente con acciones recientes en materia de rescate minero. Recordó que en un caso reciente, en la mina de Santa Fe de Sinaloa, un trabajador fue localizado con vida tras varios días de búsqueda.

“Esa es la diferencia”, sostuvo, al destacar que las labores de rescate deben mantenerse como una prioridad sin importar el tiempo transcurrido.

Un dato curioso es que los protocolos de rescate en minería han evolucionado en los últimos años, incorporando nuevas tecnologías que permiten ampliar las posibilidades de localización en condiciones extremas.

EMPLEO Y FUTURO PARA LOS TRABAJADORES

Además de las liquidaciones, el gobierno federal ha planteado la necesidad de generar nuevas oportunidades laborales para los extrabajadores de AHMSA, como parte de una estrategia de recuperación económica regional.

Entre los puntos que se mantienen en análisis destacan:

• Reactivación de operaciones industriales

• Garantía de empleo para trabajadores afectados

• Resolución legal del proceso de quiebra

La presidenta recordó que, desde meses atrás, su administración ha manifestado interés en encontrar una salida integral al caso, que contemple tanto la justicia laboral como la estabilidad económica de la zona.