Sheinbaum impulsa supercomputadora nacional para IA, Clima y datos del SAT; firma convenio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de una Supercomputadora Nacional destinada a transformar áreas clave como el SAT, el clima, la inteligencia artificial y el sector agropecuario. El proyecto forma parte del nuevo Centro Mexicano de Supercómputo, que operará inicialmente con apoyo del Centro de Supercomputo de Barcelona, uno de los más avanzados del mundo.

De acuerdo con el gobierno federal, esta será la supercomputadora pública más potente de América Latina y garantizará el resguardo soberano de datos estratégicos para el país. Su instalación definitiva en México permitirá procesar información a velocidades imposibles para los sistemas actuales.

La colaboración internacional permitirá avanzar mientras se desarrolla la infraestructura en territorio nacional, acelerando el acceso a tecnología de alto rendimiento para el sector público.

CAPACIDADES PARA SAT, CLIMA Y CAMPO

El coordinador nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, destacó que el clúster reducirá procesos que hoy tardan semanas o incluso meses en computadoras convencionales. Entre ellos, el análisis de datos fiscales, información aduanera y procesamiento de imágenes satelitales.

En materia climática, la Supercomputadora Nacional permitirá construir el modelo meteorológico más avanzado del país. Con ello se podrán mejorar pronósticos de fenómenos extremos y herramientas para prevenir desastres naturales.

En el sector agropecuario, tendrá capacidad para analizar más de 2 millones de imágenes satelitales y alimentar modelos de IA agrícola que identifiquen sequías, riegos deficientes y cambios irregulares en cultivos.

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA FORMACIÓN CIENTÍFICA

La supercomputadora impulsará el desarrollo de modelos de lenguaje, asistentes virtuales y sistemas de IA complejos que requieren entrenamientos de gran escala. Esta capacidad, hoy limitada en México, permitirá avanzar en proyectos públicos y académicos de alto impacto.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señaló que el convenio con Barcelona incluye transferencia tecnológica, capacitación de especialistas y proyectos conjuntos con universidades, el IPN, el CCT y el Instituto Potosino de Investigación.

El objetivo es construir una comunidad científica mexicana capaz de operar y expandir el ecosistema de supercómputo, con beneficios en salud, educación, energía, IA y prevención de riesgos naturales.

DATOS CURIOSOS

• El Centro de Supercómputo de Barcelona alberga el MareNostrum, uno de los más potentes de Europa.

• La supercomputadora mexicana podrá procesar datos fiscales en horas, no en semanas.

• México planea integrar IA de agricultura inteligente para monitorear cultivos en tiempo real.