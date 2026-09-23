Sheinbaum invertirá 750 mil mdp para construir 2 mil 400 km de trenes de pasajeros y carga en México

La presidenta presentó un balance sobre el avance de los principales proyectos ferroviarios durante La Mañanera del Pueblo . Entre las obras reportadas se encuentran las rutas México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, además del Tren Maya de carga.

El Gobierno de México contempla una inversión cercana a 750 mil millones de pesos para desarrollar infraestructura ferroviaria durante el sexenio de Claudia Sheinbaum , con una meta de alrededor de 2 mil 400 kilómetros de vías para servicios de pasajeros y carga.

La estrategia contempla distintos corredores para conectar regiones del centro y norte del país. De acuerdo con información oficial, el programa ferroviario considera servicios interurbanos y regionales, con infraestructura destinada a recuperar y ampliar el transporte de pasajeros por tren.

“En total vamos a construir 2 mil 400 kilómetros en nuestra administración, en nuestro gobierno”, afirmó Sheinbaum.

ESTOS SON LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS FERROVIARIOS

Durante la presentación, la mandataria informó que el Tren México-Pachuca registra un avance de 45 por ciento, mientras que el tramo México-Querétaro alcanza 31 por ciento.

El proyecto Querétaro-Irapuato presenta un avance de 22 por ciento y Saltillo-Nuevo Laredo registra 10 por ciento. A estos trabajos se suma el Tren Maya de carga, cuyo avance reportado es de 67 por ciento.

Las cifras corresponden al balance presentado por la presidenta. Los porcentajes han cambiado conforme avanzan las obras; por ejemplo, Presidencia había reportado previamente 37.06 por ciento para México-Pachuca y 19.22 por ciento para México-Querétaro en junio de 2026.

La primera fase de los trenes del norte incluye los corredores AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. En conjunto, estas cuatro rutas suman cerca de 786 kilómetros.

MIL 600 KILÓMETROS CORRESPONDEN A LOS TRENES DEL NORTE

Dentro del programa anunciado por el Gobierno federal, alrededor de mil 600 kilómetros corresponden a los llamados trenes del norte. Estas rutas buscan conectar a la Ciudad de México con destinos como Nuevo Laredo y Guadalajara, además de establecer conexiones entre ciudades del centro y norte del país.

Sheinbaum señaló que la infraestructura ferroviaria tiene entre sus objetivos mejorar la conexión entre regiones y disminuir las emisiones contaminantes frente a otros medios de transporte.

La estrategia también contempla que las vías destinadas al servicio de pasajeros puedan operar con trenes diseñados para velocidades de hasta 160 y 200 kilómetros por hora, dependiendo de las características de cada corredor.

En el caso del México-Querétaro, el proyecto está planteado para mejorar la movilidad entre ambas ciudades y beneficiar a una población estimada de 1.5 millones de personas, además de atender los viajes cotidianos entre la capital del país y Querétaro.

PROYECTOS FERROVIARIOS TAMBIÉN GENERAN EMPLEOS

La construcción de las nuevas rutas ferroviarias representa además una fuente de empleos directos e indirectos. Según lo expuesto por Sheinbaum, actualmente los proyectos generan alrededor de 60 mil empleos directos.

La presidenta estimó que, al considerar al menos un empleo indirecto por cada puesto directo, el impacto laboral podría alcanzar aproximadamente 120 mil puestos de trabajo vinculados con las obras.

La generación de empleo se suma a las actividades de ingeniería, construcción de vías, estaciones, infraestructura complementaria y adquisición de material ferroviario que requieren los distintos corredores.

DATOS CURIOSOS DE LOS TRENES DE SHEINBAUM

· El Gobierno federal proyecta alrededor de 2 mil 400 kilómetros de infraestructura ferroviaria durante el sexenio.

· La inversión estimada para estos proyectos ronda los 750 mil millones de pesos.

· Cerca de mil 600 kilómetros corresponden a los trenes del norte.

· Los proyectos reportan alrededor de 60 mil empleos directos actualmente.

· La estimación gubernamental contempla unos 120 mil empleos directos e indirectos al considerar una relación de un puesto indirecto por cada directo.

· Presidencia mantiene como objetivo que los trenes AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro comiencen operaciones en 2027.

La expansión ferroviaria continuará con nuevas etapas de ingeniería y construcción. El Gobierno federal ha planteado que los corredores permitan conectar ciudades mediante servicios regionales e interurbanos y que la infraestructura pueda utilizarse de manera diferenciada respecto a las rutas destinadas al transporte de carga.

Para 2027, la administración federal mantiene la previsión de poner en operación al menos parte de los tramos AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, mientras avanzan los demás proyectos que integran la red ferroviaria prevista para el sexenio.