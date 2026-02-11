Sheinbaum llama a ’guardar la calma’ ante casos de sarampión en México

Sheinbaum enfatizó que la prioridad es mantener a la población informada con datos confiables y evitar que el tema se politice. “ No es un asunto político, es un asunto de salud ”, expresó, al tiempo que reiteró que el enfoque principal es proteger a los menores de edad y fortalecer la prevención comunitaria .

Durante su mensaje público, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el sarampión es una enfermedad prevenible y que el gobierno federal trabaja en coordinación con autoridades estatales y sanitarias para unificar criterios, compartir información clara y evitar alarmas innecesarias .

El plan nacional incluye acciones de comunicación, refuerzo en los servicios médicos y coordinación con instituciones educativas para difundir información oficial en escuelas, centros de salud y comunidades.

CAMBIO EN EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN INFANTIL

La presidenta explicó que desde 2021 se modificó el esquema de vacunación contra el sarampión para mejorar la cobertura. Antes, la segunda dosis se aplicaba a los seis años, pero ahora se administra a los 18 meses, luego de la primera dosis que se aplica al año de edad.

Este ajuste responde a una realidad práctica: muchos menores no regresaban por el refuerzo a los seis años, lo que dejaba incompleto el esquema. Con el nuevo calendario, se busca garantizar una protección más temprana y efectiva.

Las autoridades sanitarias indicaron que niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con esquema completo deben acudir a su centro de salud. Si ya recibieron una dosis y han pasado al menos seis meses, pueden recibir la segunda aplicación.

VACUNACIÓN, CUBREBOCAS Y MENSAJE A LAS FAMILIAS

En los estados con mayor número de contagios, también se está vacunando a personas de 13 a 49 años, siguiendo los lineamientos de las secretarías de salud locales. Las dosis se encuentran disponibles en IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y centros de salud estatales.

Sobre el uso de cubrebocas, Sheinbaum señaló que puede ayudar a reducir contagios, pero dejó claro que la protección principal es la vacuna. Aseguró que quienes ya cuentan con dos dosis están protegidos y, en caso de contagiarse, presentarían cuadros leves.

EN POCAS LÍNEAS

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo

· Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas

· Dos dosis de vacuna ofrecen una protección superior al 95%

El mensaje de Claudia Sheinbaum es claro: mantener la calma, confiar en la ciencia y completar esquemas de vacunación. El llamado final fue directo a madres y padres de familia: revisar cartillas, acudir a los centros de salud ante cualquier duda y no bajar la guardia. “Quien ya está vacunado no se preocupe; quien no, que vaya a vacunarse”, resumió la presidenta.

