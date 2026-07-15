La Comisión Permanente del Congreso se pronuncia en contra de actos de ICE

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    La Comisión Permanente del Congreso se pronuncia en contra de actos de ICE
    Realizan ‘minuto de silencio’ por los 17 connacionales fallecidos por ICE Vanguardia

A pesar de mostrar su apoyo en la realización de denuncias en contra de Estados Unidos, militantes del PAN y el PRI cuestionan efectividad consular del gobierno federal

El 15 de julio se reportó que la Comisión Permanente del Congreso guardó un minuto de silencio por los 17 mexicanos que han fallecido tras ser retenidos por los agentes federales de ICE.

El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue baleado por agentes de ICE, tras ser interceptado en su vehículo de camino al trabajo. El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que el migrante mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes, pero testigos rechazan dicha versión del incidente.

La Comisión Permanente del Congreso mostró solidaridad ante los 17 casos y condenó la privación ilegal de la libertad de migrantes sin la asistencia consular correspondiente. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, declaró su postura a favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

La detención migratoria no puede transformarse en una condena silenciosa ni la incertidumbre jurídica puede convertirse en un acto de intimidación permanente', expresó Castillo.

Ante la decisión del Gobierno de México de emitir una denuncia en contra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los incidentes causados en contra de los connacionales, Laura Itzel Castillo, añadió que ‘México y Estados Unidos mantienen una relación histórica, económica y social profundamente vinculada. Millones de mexicanos y mexicanas contribuyen diariamente al desarrollo, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones; su trabajo, sus derechos y su dignidad deben ser reconocidas, aceptadas y respetadas. Ninguna ni ningún compatriota que se encuentre fuera del territorio nacional debe quedar sin protección frente a posibles abusos, excesos o violaciones a sus derechos fundamentales’.

Por su parte, el senador de Morena, Homero Davis, dijo que ‘no podemos permanecer en silencio ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La migración no es un delito, es un derecho humano fundamental’.

PARTIDOS POLÍTICOS DENUNCIAN Y APOYAN POSTURA DEL GOBIERNO FEDERAL

Tras los pronunciamientos de la directora Castillo, representantes de diferentes partidos denunciaron las acciones del gobierno federal en relación a la gestión que existe dentro del territorio estadounidense.

Carolina Viggiano, perteneciente al partido del PRI, denunció la sustracción del presupuesto que existía para la red consular en Estados Unidos.

Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda, necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados, recursos suficientes y un gobierno que los respalde’ denunció.

Por su parte, la senadora Mayuli Latifa, perteneciente al PAN, dio el siguiente pronunciamiento:

El PAN respaldará toda acción legítima para poder proteger a nuestros connacionales, pero la unidad nacional no puede significar un silencio ante las omisiones del gobierno federal. No basta con presumir que hay 53 consulados y una línea disponible las 24 horas. Hay que informar cuántas llamadas se atendieron, cuántas personas recibieron la atención de un abogado, de traducción, de acompañamiento, cuál es el resultado de cada caso grave’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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