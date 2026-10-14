Sheinbaum ordena al IMSS atender demandas de trabajadores esta semana

El margen de tiempo establecido por el Ejecutivo federal es mínimo para la entrega del informe final. La presidenta detalló que el documento con las soluciones deberá ser presentado a más tardar entre el jueves y el viernes de esta misma semana. La intención es revisar a fondo las propuestas antes de su implementación en las clínicas y hospitales del país.

Durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje directo a la directiva del Seguro Social. La mandataria instruyó al director general de la institución, Zoé Robledo, a estructurar una estrategia urgente enfocada en solucionar los problemas operativos que aquejan al personal sanitario. La orden busca dar respuesta rápida a las inconformidades del sector salud, concentrándose principalmente en la escasez de insumos y la certeza laboral.

“Zoé tiene la instrucción de, a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, afirmó. La postura del Gobierno federal busca destrabar los cuellos de botella administrativos que afectan la atención diaria de miles de derechohabientes.

EL GOBIERNO FEDERAL EVALÚA EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ENCUESTAS DIRECTAS A LOS DERECHOHABIENTES EN FARMACIAS

Para combatir la falta de insumos, Sheinbaum informó que ordenó revisar directamente el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, para identificar cuáles faltan y resolver los problemas de distribución. La estrategia gubernamental pretende mapear con precisión las claves médicas con mayor rezago dentro del sistema nacional de distribución para agilizar su entrega en los almacenes regionales.

Con el fin de obtener datos reales sobre el problema, la administración implementó un mecanismo de supervisión en campo. Explicó que desde hace aproximadamente mes y medio se realiza una encuesta entre derechohabientes que acuden a las farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar, con el propósito de conocer si reciben todos los medicamentos prescritos. Este levantamiento busca medir la calidad del servicio de forma directa en las ventanillas de atención.

La mandataria señaló que esta información permitirá contrastar los reportes institucionales con la experiencia de los pacientes, debido a que los datos de los almacenes no siempre reflejan la disponibilidad real en las farmacias. De este modo, la presidencia de la republica busca cruzar las cifras oficiales con la realidad que enfrentan los usuarios al intentar surtir sus recetas.

LA ADMINISTRACIÓN BUSCA REGULARIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

Otro de los ejes prioritarios fijados por la presidencia aborda el estatus contractual de miles de profesionales de la salud. Asimismo, indicó que se atiende la situación laboral de los trabajadores contratados durante la pandemia de COVID-19, quienes requieren mayor certeza jurídica sobre sus empleos, así como la falta de médicos en determinados turnos. Esta medida busca dar estabilidad a quienes ingresaron a laborar durante la emergencia sanitaria.

La falta de personal especialista en turnos nocturnos y fines de semana representa una de las principales quejas expresadas por los trabajadores de la salud. La nueva estrategia busca reorganizar las plantillas operativas para garantizar cobertura médica continua en las áreas de urgencias y hospitalización de todo el país.

El resultado de las evaluaciones y el plan elaborado por la directiva del instituto marcarán la ruta crítica de la política de salud en los próximos meses. Con estas medidas, el Ejecutivo busca transformar las condiciones del sector salud y asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las farmacias y unidades médicas.