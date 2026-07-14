Sheinbaum ordena revisar casos de exalcaldesa de Múzquiz y alcaldesa de Edomex y reitera cero impunidad

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    Sheinbaum ordena revisar casos de exalcaldesa de Múzquiz y alcaldesa de Edomex y reitera cero impunidad
    Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno actuará contra cualquier funcionario investigado cuando existan pruebas suficientes y reiteró que no habrá impunidad. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que no protegerá a ningún funcionario y que habrá cero impunidad si existen pruebas en casos de Coahuila y Edomex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no habrá impunidad en los casos de autoridades locales investigadas por presuntos delitos. La declaración surge tras ser cuestionada sobre las recientes detenciones de funcionarias vinculadas a Morena; entre ellas, la exdiputada y exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania “N”, quien ya fue vinculada a proceso por el delito de peculado.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, una periodista preguntó a la mandataria sobre el caso de Tania ‘N’, exalcaldesa de Múzquiz, acusada de peculado y ejercicio abusivo, así como sobre el caso de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, señalada de presuntamente simular un secuestro para exigir recursos públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vinculan-a-proceso-por-segunda-causa-a-tania-flores-seguira-en-prision-preventiva-PD22038733

SHEINBAUM PIDE REVISAR PRIMERO LA EXISTENCIA DE DELITOS

En respuesta, Sheinbaum señaló que antes de emitir una opinión definitiva es necesario verificar la existencia de los delitos y distinguir entre asuntos judiciales y posibles motivaciones políticas. “Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, primero, antes que nada. Porque a veces también hay asuntos políticos. Entonces, primero hay que ver que realmente haya los delitos”, declaró.

La presidenta agregó que, cuando existen elementos probatorios suficientes, las autoridades federales actúan sin importar el partido político al que pertenezcan los funcionarios involucrados.

SHEINBAUM PONE COMO EJEMPLO CASOS DE CUAUTLA Y TEQUILA

Como ejemplo, Sheinbaum recordó la detención del presidente municipal de Cuautla, quien había llegado al cargo postulado por el PRI y el PAN y que, según explicó, coordinaba extorsiones en el municipio y mantenía vínculos con la delincuencia organizada. Indicó que, tras esa detención, se reforzó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Morelos y el Gabinete de Seguridad Federal para atender la situación en esa región.

También mencionó el caso de Tequila, Jalisco, donde fue detenido un presidente municipal que había llegado al cargo por Morena. Al referirse a ambos casos, sostuvo: “El Gobierno de la República no protege a nadie. A nadie. Pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar”.

SEGOB REVISARÁ LOS CASOS DE COAHUILA Y ESTADO DE MÉXICO

La mandataria informó que solicitó a la titular de la Secretaría de Gobernación revisar ambos expedientes. “Le pedí a la secretaria de Gobernación que averiguara los dos casos de estas presidentas municipales y está detenida una en Coahuila, la otra es un caso del Estado de México”, explicó. Añadió que en el caso de la exalcaldesa de Coahuila se está revisando toda la documentación relacionada con la investigación.

REITERA MENSAJE DE “CERO IMPUNIDAD”

Sheinbaum envió un mensaje a la ciudadanía al asegurar que la política de su administración es actuar cuando existen pruebas suficientes. “Cero impunidad. Y ahí donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, se actúa”, afirmó.

La presidenta señaló que el Gabinete de Seguridad está integrado por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, y destacó que cada semana se revisan los datos de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, así como las carpetas de investigación, con el propósito de verificar que la información sea precisa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-caen-5-exalcaldes-por-corrupcion-en-7-anos-CD21993265

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

La presidenta reiteró que las investigaciones sobre las alcaldesas mencionadas continúan y que las acciones de las autoridades dependerán de las pruebas que integren las fiscalías y de las resoluciones que emitan las instancias judiciales competentes.

Tania “N”, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, enfrenta un proceso judicial por presunto peculado, mientras que el caso de Nancy Nápoles, en el Estado de México, fue vinculada a proceso por secuestro simulado.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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