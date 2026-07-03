Sheinbaum pide investigación sobre supuesta participación del FBI en detención de ‘El Mayo’ Zambada

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya tuvo conocimiento de la investigación periodística y anunció que solicitó una revisión formal del material para conocer el alcance de la información publicada.

La posible participación de autoridades estadounidenses en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada volvió al centro del debate público luego de que un reportaje difundido por el medio Pie de Nota presentara nuevos elementos sobre el operativo realizado en julio de 2024.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Gabinete de Seguridad , instancias que deberán evaluar el contenido antes de que el Gobierno federal emita una posición oficial.

GOBIERNO FEDERAL ANALIZARÁ EL REPORTAJE

Sheinbaum detalló que la decisión de revisar el reportaje responde a la relevancia del tema y a las implicaciones que tendría una eventual participación de agencias extranjeras en territorio mexicano.

La presidenta señaló que las dependencias correspondientes ya recibieron la instrucción para analizar la información, incluyendo las imágenes y documentos que fueron difundidos como parte de la investigación periodística.

“Ayer vimos el reportaje que salió... Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión”, declaró.

La mandataria evitó emitir una valoración anticipada sobre el contenido del reportaje y señaló que primero esperará el resultado del análisis solicitado a las instituciones federales.

LA POSTURA OFICIAL SE DARÁ A CONOCER LA PRÓXIMA SEMANA

Al ser cuestionada sobre las revelaciones difundidas por Pie de Nota, Sheinbaum indicó que el Gobierno de México fijará una postura una vez que concluya la revisión de la información.

Por ello, adelantó que el tema volverá a abordarse durante la conferencia matutina de la próxima semana, cuando ya exista un análisis por parte de las autoridades responsables.

“Si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema. Ya la próxima semana hablamos de este tema”, expresó.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado ni desmentido el contenido del reportaje, por lo que la revisión solicitada será el primer paso antes de emitir cualquier pronunciamiento oficial.

LA CAPTURA DE “EL MAYO” SIGUE GENERANDO DUDAS

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024, ha sido uno de los casos más comentados en materia de seguridad y cooperación internacional entre México y Estados Unidos.

Desde que se conoció la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa, distintas versiones han buscado explicar cómo se desarrolló el operativo y cuál fue el nivel de participación de las autoridades de ambos países.

El reportaje difundido recientemente retoma esa discusión al presentar nuevas imágenes y documentos que, según la investigación, apuntan a una presunta intervención directa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el operativo.

Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de ese nuevo escenario informativo, mientras las dependencias federales analizan el contenido del reportaje para determinar la postura que asumirá el Gobierno mexicano.