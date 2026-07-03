Sheinbaum pide investigación sobre supuesta participación del FBI en detención de ‘El Mayo’ Zambada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum pide investigación sobre supuesta participación del FBI en detención de ‘El Mayo’ Zambada
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad revisar un reportaje que señala una presunta intervención del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad analizarán un reportaje sobre la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada

La posible participación de autoridades estadounidenses en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada volvió al centro del debate público luego de que un reportaje difundido por el medio Pie de Nota presentara nuevos elementos sobre el operativo realizado en julio de 2024.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya tuvo conocimiento de la investigación periodística y anunció que solicitó una revisión formal del material para conocer el alcance de la información publicada.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Gabinete de Seguridad, instancias que deberán evaluar el contenido antes de que el Gobierno federal emita una posición oficial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/calderon-usurpo-la-presidencia-lo-digo-con-toda-certeza-sheinbaum-a-20-anos-de-elecciones-de-2006-BN21867699

GOBIERNO FEDERAL ANALIZARÁ EL REPORTAJE

Sheinbaum detalló que la decisión de revisar el reportaje responde a la relevancia del tema y a las implicaciones que tendría una eventual participación de agencias extranjeras en territorio mexicano.

La presidenta señaló que las dependencias correspondientes ya recibieron la instrucción para analizar la información, incluyendo las imágenes y documentos que fueron difundidos como parte de la investigación periodística.

“Ayer vimos el reportaje que salió... Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión”, declaró.

La mandataria evitó emitir una valoración anticipada sobre el contenido del reportaje y señaló que primero esperará el resultado del análisis solicitado a las instituciones federales.

LA POSTURA OFICIAL SE DARÁ A CONOCER LA PRÓXIMA SEMANA

Al ser cuestionada sobre las revelaciones difundidas por Pie de Nota, Sheinbaum indicó que el Gobierno de México fijará una postura una vez que concluya la revisión de la información.

Por ello, adelantó que el tema volverá a abordarse durante la conferencia matutina de la próxima semana, cuando ya exista un análisis por parte de las autoridades responsables.

“Si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema. Ya la próxima semana hablamos de este tema”, expresó.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado ni desmentido el contenido del reportaje, por lo que la revisión solicitada será el primer paso antes de emitir cualquier pronunciamiento oficial.

LA CAPTURA DE “EL MAYO” SIGUE GENERANDO DUDAS

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024, ha sido uno de los casos más comentados en materia de seguridad y cooperación internacional entre México y Estados Unidos.

Desde que se conoció la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa, distintas versiones han buscado explicar cómo se desarrolló el operativo y cuál fue el nivel de participación de las autoridades de ambos países.

El reportaje difundido recientemente retoma esa discusión al presentar nuevas imágenes y documentos que, según la investigación, apuntan a una presunta intervención directa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el operativo.

Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de ese nuevo escenario informativo, mientras las dependencias federales analizan el contenido del reportaje para determinar la postura que asumirá el Gobierno mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detencion-de-gilda-lozoya-no-fue-por-motivos-politicos-y-no-hubo-uso-excesivo-de-la-fuerza-sheinbaum-JN21865509

DATOS CURIOSOS

• La captura de Ismael “El Mayo” Zambada fue uno de los acontecimientos de seguridad con mayor repercusión internacional durante 2024.

• El caso ha generado diversas versiones sobre la forma en que se desarrolló el operativo y el nivel de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores suele intervenir en asuntos relacionados con la cooperación internacional y posibles actuaciones de autoridades extranjeras en temas de seguridad nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FBI

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Próximo partido

Próximo partido
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
Ante el nuevo escenario, Coparmex demandó al Gobierno afianzar el Estado de derecho y la energía.

Afectará revisión anual del T-MEC a México; urge Coparmex certeza jurídica
Ante la expectativa por la final de la Selección Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los aficionados para celebrar con responsabilidad y seguir las indicaciones de las autoridades.

Sheinbaum llama a aficionados de México a celebrar con responsabilidad tras muertes en festejos
Las personas que tengan una línea de telefonía móvil de prepago aún no vinculada deberán realizar un registro con su compañía telefónica.

Paso a paso: ¿Cómo registrar tu línea telefónica? Guía completa para evitar la suspensión del servicio
¿Tu hijo o hija no pudo ser registrado en las becas Rita Cetina y Benito Juárez? El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro.

Becas Benito Juárez y Rita Cetina tendrá un nuevo periodo de registro en septiembre de 2026
Un comentario de Liam Gallagher sobre el partido entre Inglaterra y México desató una ola de reacciones en redes sociales. Fher de Maná respondió con humor.

¡Ubícate güey!... Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra 5-0 contra México y Fher de Maná le contesta
Los boletos para el partido de México vs Inglaterra en el Estadio Azteca registran precios récord de hasta 2.4 millones de pesos en la reventa para los Octavos de Final del Mundial 2026.

México vs Inglaterra: Boletos en reventa para Octavos del Mundial alcanzan los 2.4 millones de pesos