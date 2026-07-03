’Calderón usurpó la Presidencia, lo digo con toda certeza’... Sheinbaum a 20 años de elecciones de 2006

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que mantiene la convicción de que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades que impidieron que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, una postura que, aseguró, se sustenta en el análisis realizado por especialistas tras la jornada electoral.

A dos décadas de una de las elecciones presidenciales más controvertidas en la historia reciente de México , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el debate sobre los comicios de 2006 y reiteró su postura respecto al resultado que dio el triunfo a Felipe Calderón .

Las declaraciones de Sheinbaum coincidieron con el vigésimo aniversario de aquella elección, considerada una de las más cerradas y debatidas del país, debido al reducido margen entre los dos principales candidatos y las impugnaciones presentadas ante las autoridades electorales.

SHEINBAUM REITERA SU POSTURA SOBRE LA ELECCIÓN DE 2006

La presidenta recordó que en ese proceso participó como vocera de la campaña presidencial de López Obrador, por lo que aseguró conocer de primera mano el trabajo que realizó el equipo encargado de revisar las actas de casilla.

En ese contexto, sostuvo que las inconsistencias detectadas durante el análisis alimentaron la convicción de que existió manipulación de los resultados electorales.

“Calderón por seis años usurpó la Presidencia y lo digo con toda certeza”, declaró.

Sheinbaum explicó que, tras la elección, colaboró con matemáticos y especialistas que revisaron miles de actas electorales, donde, según dijo, encontraron diferencias entre el número de ciudadanos registrados, las boletas utilizadas y los votos contabilizados.

LAS IRREGULARIDADES QUE RECORDÓ LA MANDATARIA

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo recordó que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador impulsó la consigna de “voto por voto, casilla por casilla”, al considerar que era necesario realizar un recuento total de los sufragios.

Sin embargo, señaló que el entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente ordenó la apertura de alrededor del nueve por ciento de las casillas instaladas durante la elección.

La presidenta afirmó que ese recuento parcial redujo la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador, aunque aseguró que el Tribunal optó por anular diversas casillas en lugar de reasignar los votos correspondientes.

También recordó que la autoridad electoral determinó que el entonces presidente Vicente Fox intervino en el proceso electoral, aunque resolvió que esa actuación no era suficiente para invalidar la elección presidencial.

VINCULA EL INICIO DEL SEXENIO DE CALDERÓN CON SU LEGITIMIDAD

Sheinbaum también relacionó el inicio del gobierno de Felipe Calderón con la estrategia de seguridad implementada al comienzo de su administración, al considerar que esa política respondió, entre otros factores, a la necesidad de fortalecer la legitimidad del nuevo gobierno.

“Entró de manera ilegítima al gobierno”, sostuvo la mandataria durante la conferencia.

Además, afirmó que el periodo conocido como neoliberal estuvo acompañado de distintos episodios que, desde su perspectiva, representaron retrocesos para la democracia mexicana.

Entre ellos mencionó la elección presidencial de 1988, la crisis política de 1994, los comicios de 2006 y el proceso electoral de 2012. En contraste, aseguró que la elección de 2018 tuvo una diferencia tan amplia en las urnas que, dijo, no dejó espacio para cuestionamientos sobre el resultado.

Las declaraciones de la presidenta reavivaron el debate sobre uno de los episodios políticos más discutidos del país, cuya interpretación continúa generando posturas distintas entre actores políticos, especialistas y quienes participaron en aquel proceso electoral.