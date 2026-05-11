Sheinbaum presenta segunda edición de ‘México Canta’... Final será en el Auditorio Nacional

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    Sheinbaum presenta segunda edición de ‘México Canta’... Final será en el Auditorio Nacional
    La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la segunda edición de México Canta, concurso musical dirigido a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presentó la nueva edición de México Canta. La final será en el Auditorio Nacional y los ganadores abrirán el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo

El Gobierno de México apostará nuevamente por la música como herramienta cultural y social con la segunda edición de México Canta, un concurso que busca impulsar nuevos talentos juveniles y promover letras alejadas de la violencia, las adicciones y la discriminación.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente la convocatoria junto a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien detalló que el registro estará abierto del 11 de mayo al 10 de junio mediante la plataforma oficial del certamen.

El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, tanto mexicanos como mexicoestadounidenses, quienes podrán participar como solistas, duetos o agrupaciones musicales dentro de distintos estilos vinculados al regional mexicano y fusiones urbanas.

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“Queremos ser muy claros que esta estrategia no trata en ningún momento de prohibir, sino de abrir espacios, conectar con las juventudes y construir otros tipos de referentes culturales”, afirmó Curiel de Icaza.

UN CONCURSO QUE BUSCA NUEVAS NARRATIVAS MUSICALES

A diferencia de otros concursos tradicionales, México Canta apuesta por canciones con contenido social distinto al que domina actualmente parte de la música viral en plataformas digitales.

Las autoridades explicaron que podrán participar temas en español, inglés, spanglish o incluso lenguas originarias, siempre y cuando las letras no promuevan violencia, discriminación o apología del crimen.

El objetivo, según la Secretaría de Cultura, es abrir espacios para artistas jóvenes que buscan visibilidad sin recurrir a narrativas relacionadas con armas, narcotráfico o consumo de sustancias.

La convocatoria contempla géneros ligados al regional mexicano, aunque permitirá mezclas con sonidos urbanos, pop, hip hop y otros estilos contemporáneos que conectan con nuevas generaciones.

LAS SEMIFINALES LLEGARÁN A MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Uno de los cambios más relevantes de esta nueva edición será la realización de semifinales presenciales tanto en México como en Estados Unidos.

La primera semifinal se llevará a cabo el 23 de agosto en el Million Dollar Theater, donde competirán siete artistas mexicoestadounidenses junto con un invitado especial.

Posteriormente, el 30 de agosto se celebrará la semifinal mexicana en el Teatro Ángela Peralta, recinto que reunirá a siete participantes nacionales y otro invitado especial.

En ambos eventos, el público tendrá un papel clave, ya que los finalistas serán definidos mediante votación abierta. Además, el 6 de septiembre se transmitirá un programa especial de recapitulación para elegir al séptimo finalista del concurso.

EL AUDITORIO NACIONAL SERÁ EL ESCENARIO DE LA FINAL

La gran final de México Canta se realizará el próximo 13 de septiembre en el emblemático Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes del país para conciertos y espectáculos culturales.

Los tres ganadores no solo obtendrán reconocimiento nacional, sino también la oportunidad de participar el 15 de septiembre en el concierto principal de las celebraciones patrias en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con los organizadores, los triunfadores abrirán el espectáculo principal frente a miles de asistentes durante la noche del Grito de Independencia.

En la presentación oficial participaron figuras de la música mexicana como Majo Aguilar, Junior H, el cantautor Antonio Herrera y Miguel Ángel Trujillo.

EL IMPACTO QUE TUVO LA PRIMERA EDICIÓN

La Secretaría de Cultura destacó que la edición anterior superó las expectativas de participación y audiencia. Según los datos oficiales, el certamen reunió cerca de 15 mil participantes y acumuló más de 11 millones de visualizaciones en medios públicos y plataformas digitales.

La final de 2025 también generó alta interacción ciudadana, ya que más de 220 mil personas participaron en la votación para elegir a los ganadores.

Para las autoridades, el crecimiento del proyecto demuestra el interés de las juventudes por espacios musicales distintos y por propuestas que mezclen identidad cultural con sonidos contemporáneos.

DATOS CURIOSOS SOBRE MÉXICO CANTA

• El concurso acepta canciones en español, inglés, spanglish y lenguas originarias.

• La final se celebrará en el mismo recinto donde se presentan artistas internacionales y grandes espectáculos nacionales: el Auditorio Nacional.

• El regional mexicano continúa siendo uno de los géneros más escuchados en plataformas digitales en América Latina y Estados Unidos.

• Los ganadores participarán en las celebraciones patrias del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

• La primera edición del certamen acumuló más de 11 millones de visualizaciones en medios públicos.

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LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA CULTURAL

Con esta nueva edición, el gobierno federal busca posicionar a México Canta como una plataforma cultural dirigida a jóvenes artistas que buscan abrirse paso en la industria musical desde propuestas distintas.

La iniciativa también refleja el creciente interés institucional por impulsar contenidos musicales alejados de narrativas relacionadas con violencia o crimen organizado, especialmente entre públicos juveniles.

Mientras avanza el proceso de inscripción, el certamen ya comienza a perfilarse como uno de los proyectos culturales más visibles rumbo a las celebraciones patrias y al panorama musical de 2026.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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