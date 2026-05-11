Extender vacaciones de la SEP no fue una ‘ocurrencia’ de Mario Delgado, fue decisión unánime de secretarios, aclara Sheinbaum

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    Extender vacaciones de la SEP no fue una ‘ocurrencia’ de Mario Delgado, fue decisión unánime de secretarios, aclara Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la propuesta para modificar el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública no fue una decisión improvisada de Mario Delgado, sino un acuerdo aprobado VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que los cambios al calendario escolar de la SEP fueron aprobados por unanimidad y no fueron una decisión unilateral de Mario Delgado

La discusión sobre las posibles modificaciones al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) volvió al centro del debate nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aclarara que la propuesta no surgió como una decisión aislada del secretario de Educación, Mario Delgado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el ajuste fue revisado y aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de las 32 entidades del país. La aclaración llegó después de que surgieran críticas y cuestionamientos en redes sociales sobre un posible alargamiento del periodo vacacional relacionado con el Mundial de Futbol 2026.

Sheinbaum enfatizó que el planteamiento fue resultado de solicitudes realizadas por docentes y familias, quienes plantearon la posibilidad de reorganizar el calendario académico para facilitar actividades durante ese periodo internacional.

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“Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación del país”, afirmó la presidenta.

EL DEBATE SOBRE LAS VACACIONES ESCOLARES

El anuncio generó conversación inmediata entre padres de familia, maestros y especialistas en educación. Mientras algunos sectores consideraron viable adelantar vacaciones escolares, otros expresaron preocupación por la duración del receso.

La presidenta reconoció que posteriormente surgieron observaciones sobre el tiempo que podrían extenderse las vacaciones, ya que algunos consideraron que el periodo sería demasiado largo para los estudiantes.

“No fue una ocurrencia de Mario, sino una petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron”, sostuvo Sheinbaum al responder a los señalamientos.

El tema adquirió relevancia debido a que México será una de las sedes del próximo Mundial de Futbol 2026, evento que también se celebrará en Estados Unidos y Canadá y que implicará ajustes logísticos, turísticos y de movilidad en distintas ciudades.

SEP ANALIZA MANTENER LAS SEIS SEMANAS TRADICIONALES

Ante las críticas y dudas generadas tras el anuncio inicial, la mandataria explicó que las autoridades educativas volverían a reunirse para revisar el planteamiento y escuchar las distintas posturas.

El objetivo, explicó, es conservar las tradicionales seis semanas de vacaciones escolares que históricamente forman parte del calendario académico en México. Sin embargo, también se analiza la posibilidad de que algunas entidades adelanten fechas mientras otras mantengan el esquema habitual.

“Hay que escuchar esta visión de algunos padres y madres de familia, en la idea de que sólo sean seis semanas de vacaciones, como siempre ha sido”, comentó la presidenta durante su mensaje.

La discusión será retomada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, organismo encargado de coordinar decisiones relacionadas con políticas escolares y calendarios académicos en el país.

EL MUNDIAL 2026 Y SU IMPACTO EN MÉXICO

El Mundial de Futbol 2026 representa uno de los eventos deportivos más importantes de la próxima década para México. El país será anfitrión de varios encuentros y ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Debido a ello, distintas áreas gubernamentales comenzaron desde ahora a evaluar posibles ajustes en movilidad, seguridad, turismo y servicios públicos. El calendario escolar apareció como uno de los temas que podrían verse influenciados por la magnitud del torneo internacional.

Especialistas señalan que eventos globales de esta dimensión suelen generar modificaciones temporales en actividades laborales, educativas y de transporte, especialmente en las ciudades sede.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre los cambios al calendario escolar, la discusión refleja cómo el Mundial ya comienza a impactar distintos sectores del país mucho antes de su inauguración.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR Y EL MUNDIAL 2026

• El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

• México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo distintas.

• Las vacaciones de verano en México tradicionalmente duran alrededor de seis semanas.

• El calendario escolar de la SEP debe ser aprobado por autoridades educativas federales y estatales.

• Grandes eventos deportivos internacionales suelen provocar ajustes temporales en servicios públicos y actividades escolares.

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UN TEMA QUE SIGUE ABIERTO

La polémica sobre las vacaciones escolares evidenció la sensibilidad que existe alrededor de cualquier cambio en el sistema educativo mexicano. Padres de familia, docentes y autoridades mantienen posturas distintas respecto a cómo equilibrar las necesidades académicas y los eventos internacionales.

Mientras algunos consideran que adelantar fechas podría facilitar la organización durante el Mundial, otros insisten en preservar el calendario tradicional para evitar afectaciones en el aprendizaje de millones de estudiantes.

Por ahora, el gobierno federal sostiene que la propuesta continúa en análisis y que cualquier ajuste deberá construirse con consenso entre las autoridades educativas y la comunidad escolar del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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