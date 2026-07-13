Sheinbaum presentará denuncia contra ICE por la muerte de connacionales

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la víctima intentó embestir con su vehículo a los agentes de ICE, cuando estos lo interceptaron e indicaron salir del asiento del conductor. El incidente provocó que los agentes detonaran sus armas de fuego y Lorenzo Salgado, quien iba de camino a su trabajo, muriera por sus heridas, tras llegar al hospital.

El pasado 7 de julio, agentes federales de los Estados Unidos, pertenecientes a los operativos de ICE , ejecutaron a un migrante indocumentado de México, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años.

Sin embargo, la versión de los agentes ha sido cuestionada y negada por los familiares de la víctima, testigos y activistas a favor de los migrantes latinos, ya que denuncian ‘brutalidad’ y ‘exceso de fuerza’ por parte de los agentes de ICE en contra de migrantes.

A causa de la compilación de casos, donde migrantes mexicanos en custodia de ICE mueren, el Gobierno de México ha buscado denunciar directamente a las agencias de Estados Unidos. Según medios oficiales, se han registrado 17 migrantes mexicanos muertos, en relación con operativos de ICE. 14 perecieron mientras estaban bajo custodia en los Centros de Detención Migratoria, mientras que 3, hasta el momento, murieron durante redadas o allanamientos.

En rueda de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’ de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se informó que hoy se presentarán las denuncias por la muerte de los connacionales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

‘Hoy la SRE va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de EU, las fiscalías estatales en EU, por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado, se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston’ aseveró Sheinbaum.

Durante las actuales administraciones políticas, tanto de México como de Estados Unidos, se ha gestionado una noción de coordinación bilateral entre ambas naciones.

Sin embargo, se debe destacar que ciertas solicitudes no han sido correspondidas por el gobierno estadounidense. Por ejemplo, México realizó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026. Hasta el momento, ninguna de las solicitudes ha sido cumplida por el gobierno estadounidense. 36 fueron negadas.

En paralelo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos exigió la extradición de 10 funcionarios de Sinaloa por estar vinculados, presuntamente, con el crimen organizado. No obstante, la FGR de México argumentó que las autoridades estadounidenses no proporcionaron suficientes pruebas para ejecutar la extradición.