Enviará Diputados pronunciamiento a Estados Unidos por operativos de ICE

CDMX.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitará el próximo miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se formule un pronunciamiento para exigir a las autoridades estadounidenses que que sean respetados y protegidos los derechos humanos de los paisanos. La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a balazos al paisano Lorenzo Salgado Araujo, y el hecho desató la indignación de miles de connacionales radicados en el país vecino.

“Quiero expresar mi profunda preocupación y mi más enérgico rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, planteó López Rabadán. EXIGEN INVESTIGACIÓN La diputada panista exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial del asesinato de Salgado Araujo. “Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno”, expuso.

Paralelamente, el jefe de diputación de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la defensa de los paisanos constituye un deber constitucional, ético y moral que exige a todos los mexicanos actuar con unidad, responsabilidad y altura de miras. Monreal retomó el llamado que por la mañana formuló la Presidenta Sheinbaum para que las fuerzas políticas se unan para solidarizarse con los connacionales en Estados Unidos. “Respaldamos el llamado de la Presidenta para defender a los mexicanos en Estados Unidos. Ningún compatriota está solo”, dijo.