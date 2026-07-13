Enviará Diputados pronunciamiento a Estados Unidos por operativos de ICE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Enviará Diputados pronunciamiento a Estados Unidos por operativos de ICE
    Exigirán a las autoridades estadounidenses que que sean respetados y protegidos los derechos humanos de los paisanos. Cuartoscuro

Kenia López Rabadán solicitará el próximo miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que formule un pronunciamiento

CDMX.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitará el próximo miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se formule un pronunciamiento para exigir a las autoridades estadounidenses que que sean respetados y protegidos los derechos humanos de los paisanos.

La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a balazos al paisano Lorenzo Salgado Araujo, y el hecho desató la indignación de miles de connacionales radicados en el país vecino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-estudiantes-del-ipn-mesas-resolutivas-KF22143977

“Quiero expresar mi profunda preocupación y mi más enérgico rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, planteó López Rabadán.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

La diputada panista exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial del asesinato de Salgado Araujo.

“Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno”, expuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-prohibir-licencia-a-gobernador-de-nuevo-leon-para-ir-por-la-presidencia-de-la-republica-OF22143629

Paralelamente, el jefe de diputación de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la defensa de los paisanos constituye un deber constitucional, ético y moral que exige a todos los mexicanos actuar con unidad, responsabilidad y altura de miras.

Monreal retomó el llamado que por la mañana formuló la Presidenta Sheinbaum para que las fuerzas políticas se unan para solidarizarse con los connacionales en Estados Unidos.

“Respaldamos el llamado de la Presidenta para defender a los mexicanos en Estados Unidos. Ningún compatriota está solo”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Relaciones Exteriores
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Congreso De La Unión
ICE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Área natural e industrial protegida de Durango

Área natural e industrial protegida de Durango
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer que presuntamente corresponde a Mónica Briseth; su pareja es el principal sospechoso.

NL: Hallan sin vida en casa de Apodaca a mujer que tenía reporte de desaparición
La jueza mantuvo el proceso contra el exdirector de Pemex al considerar que la violencia familiar se persigue de oficio, pese al perdón de su esposa.

Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, pese al perdón otorgado por su esposa
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
El actor Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su familia confirmó la noticia y destacó que murió rodeado de sus seres queridos en Australia.

Fallece el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años
Vozinha fue la muralla de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones bajo los tres postes en el Mundial 2026.

¿Quién es el mejor? El Top 10 de porteros del Mundial 2026 antes de Semifinales