Sheinbaum protegerá a actores de doblaje frente a la Inteligencia Artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración impulsa una iniciativa para proteger a los actores de doblaje frente al uso no autorizado de sus voces por tecnologías de inteligencia artificial. La propuesta fue detallada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien explicó que el proyecto surge tras meses de diálogo con intérpretes, consejería jurídica y organizaciones del sector.

Desde 2025, actores de voz manifestaron su preocupación por la clonación y reproducción digital de sus registros vocales sin consentimiento. El avance acelerado de herramientas de IA capaces de imitar timbres, tonos y estilos interpretativos encendió alertas en una industria que ha sido históricamente uno de los sellos culturales de México.

Curiel de Icaza reconoció que la regulación global sobre IA aún es incipiente, pero subrayó que el ámbito cultural representa una oportunidad para establecer precedentes legales que protejan derechos individuales frente a nuevas tecnologías.

LA VOZ COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA

El punto central de la iniciativa es reconocer jurídicamente la voz humana como una herramienta artística “única e irrepetible”, parte integral de la identidad y la imagen de la persona. Bajo esta premisa, cualquier uso mediante sistemas de IA requerirá autorización expresa, previa e informada del titular.

La reforma plantea que la clonación digital sin consentimiento constituya una vulneración de derechos. En la práctica, esto implicaría que productoras, estudios o plataformas no podrían emplear voces generadas artificialmente que reproduzcan a un intérprete real sin su aval contractual.

El debate también toca aspectos éticos: la tecnología permite replicar voces con sorprendente precisión, pero el talento interpretativo —matices, intención, ritmo— sigue siendo resultado de formación y experiencia profesional.

REFORMAS LABORALES Y DE AUTOR

Para concretar esta protección, la iniciativa contempla modificaciones tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal del Derecho de Autor. Actualmente, la legislación laboral reconoce explícitamente a cantantes y algunos gremios artísticos, pero no incluye de manera específica a intérpretes de doblaje.

Con la reforma, se buscaría otorgarles reconocimiento formal como profesionales cuya voz constituye herramienta de trabajo protegida por ley. Esto no solo impactaría en contratos y regalías, sino también en la defensa jurídica ante usos indebidos.

DATOS CLAVE

· La iniciativa surge tras inquietudes del gremio desde 2025

· La voz sería reconocida como parte de la imagen personal

· Requerirá consentimiento expreso para uso con IA

· Implicará reformas laborales y de derechos de autor

México es referente internacional en doblaje, una industria que ha dado identidad sonora a películas, series y animaciones para millones de personas en América Latina. La discusión sobre la protección de la voz frente a la inteligencia artificial abre un nuevo capítulo en la relación entre creatividad y tecnología, donde el desafío será equilibrar innovación con derechos culturales y laborales.