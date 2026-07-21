$!Sheinbaum reacciona a sentencia de ‘El Mayo’ Zambada y plantea revisar decomiso de 15 mil mdd: ‘Es lo que es’

Un día después de que un tribunal federal de Nueva York condenó a cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura sobre la sentencia durante su conferencia matutina de este martes. Al ser cuestionada sobre la resolución dictada por el juez Brian Cogan y sobre las declaraciones que realizó el líder del Cártel de Sinaloa durante la audiencia, la mandataria señaló que no emitía una valoración personal sobre el fallo judicial. “No hay una opinión personal sobre eso, no, es lo que es”, respondió.

SHEINBAUM LLAMA A LOS JÓVENES A NO VER EN LA DELINCUENCIA UNA OPCIÓN DE VIDA Durante la conferencia, una reportera preguntó a la presidenta sobre el llamado que hizo Zambada a los jóvenes para mantenerse alejados del crimen organizado. En respuesta, Sheinbaum señaló que, debido al origen de esas declaraciones, considera difícil retomarlas como referencia, aunque afirmó que su gobierno mantiene una estrategia enfocada en evitar que las nuevas generaciones se incorporen a grupos delictivos. “Obviamente viniendo de quien viene pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas. De que ningún joven se acerque a la delincuencia”, expresó. La mandataria sostuvo que su administración busca prevenir que los jóvenes consideren a la delincuencia organizada como una alternativa de vida. “¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias. Y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida. Más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”, afirmó.

RETOMA PUBLICACIONES DE FELIPE CALDERÓN SOBRE ERNESTO RUFFO Durante su respuesta, Sheinbaum pidió que se proyectaran en la conferencia dos publicaciones realizadas por el expresidente Felipe Calderón en octubre de 2017 relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Una de ellas, fechada el 10 de octubre de 2017, señala: “RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”. La segunda, publicada el 5 de octubre del mismo año, dice: “Ruffo expresa muy bien el nivel intelectual, la estatura moral, la altura de debate y la tolerancia democrática de lo que queda del PAN”. Tras exhibir ambos mensajes, la presidenta afirmó que esas publicaciones representaban una denuncia realizada por el entonces mandatario. “Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación diciendo: ‘Puede haber diferencias’. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”, declaró. Asimismo, señaló que durante el periodo de la denominada guerra contra el narcotráfico se produjo un proceso de fortalecimiento de la imagen pública de algunos líderes del crimen organizado. “Hubo un periodo de hacer grande al narco. Como si fuera un modo de vida, pues eran los grandes personajes de México. Bueno, no salió hasta en la revista Forbes un narcotraficante. Es decir, se enalteció estas figuras. Increíble”, expresó.

GOBIERNO ANALIZARÁ SI MÉXICO PUEDE SOLICITAR PARTE DEL DECOMISO Durante la conferencia también se preguntó a la presidenta si el Gobierno de México buscará obtener parte de los recursos derivados del decomiso por 15 mil millones de dólares ordenado por la justicia estadounidense. Sheinbaum respondió que solicitará a la Fiscalía General de la República revisar el tema. “Pues ya vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, indicó. Más adelante precisó que la participación de la Fiscalía suele darse en este tipo de procedimientos internacionales. “Vamos a ver con la Fiscalía, normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que fue parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”, señaló.

CUESTIONA CONTRADICCIONES SOBRE LA CAPTURA DE ZAMBADA Otra de las preguntas abordó una publicación del diario Los Angeles Times, en la que se señala que autoridades estadounidenses habrían presionado a Joaquín Guzmán López para entregarse, pese a que previamente la Casa Blanca sostuvo que no participó en el operativo mediante el cual Ismael Zambada llegó a Estados Unidos. Al respecto, Sheinbaum afirmó que el Gobierno mexicano no ha recibido una respuesta oficial por parte de Estados Unidos sobre la participación de agencias de ese país. “No, pero es pues como obvio, ¿no? Porque muestran un avión como si fuera en una feria. Como un operativo de ellos. Cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Eso es una contradicción”, declaró. La mandataria añadió que ese episodio derivó en un conflicto interno dentro de un grupo delictivo.

SEÑALA QUE CORRESPONDE A LA FISCALÍA DETERMINAR UNA POSIBLE ENTREVISTA En otro momento de la conferencia, una reportera preguntó si el Gobierno federal buscaría entrevistar a Ismael Zambada para conocer su versión sobre cómo llegó a territorio estadounidense. Sheinbaum respondió que esa decisión no corresponde al Poder Ejecutivo, sino a la Fiscalía General de la República, que mantiene abierta una investigación relacionada con el caso. “Pues la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones... no es el Gobierno, es la Fiscalía que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar”, concluyó.