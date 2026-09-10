Sheinbaum reconoce retraso en estados para consolidar banco nacional de ADN de personas desaparecidas

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han denunciado el desgaste que implica acudir reiteradamente a las autoridades para proporcionar muestras genéticas sin que necesariamente exista una respuesta sobre el paradero o la identidad de sus seres queridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que, pese a que la legislación mexicana contempla la creación de un banco de información genética para contribuir a la identificación de personas desaparecidas, existen importantes rezagos en las entidades federativas para procesar y analizar las muestras de ADN de familiares.

“Que realmente pueda ser un banco y se aceleren todos los procesos de identidad, que es muy importante”, sostuvo.

El propósito, explicó, es avanzar hacia un sistema que permita integrar y comparar de manera más eficiente los perfiles genéticos de familiares con los de personas fallecidas que permanecen sin identificar.

La presidenta planteó que uno de los objetivos de la estrategia federal será fortalecer los recursos destinados a los servicios forenses y a las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas. Para ello, dijo, se requiere la participación conjunta de los gobiernos estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales.

“Muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer el análisis de la muestra, para tener la información del ADN; esa parte está retrasada en los estados”, señaló.

Sheinbaum explicó que el problema no se limita a la toma de muestras, sino que uno de los principales obstáculos se encuentra en el procesamiento de la información genética.

MILES DE PERSONAS FALLECIDAS PERMANECEN SIN IDENTIFICAR

La problemática adquiere especial relevancia debido a las dificultades que enfrentan las autoridades para establecer la identidad de algunas de las personas localizadas sin vida.

Sheinbaum reconoció que existen casos en los que ni siquiera se cuenta con elementos tradicionales de identificación, como huellas dactilares. Ante estas circunstancias, las autoridades recurren a otras herramientas forenses, entre ellas los registros odontológicos, estudios antropológicos y, particularmente, la comparación genética.

“En algunos de los casos de desaparición del país ni siquiera hay huella digital y reconocimiento de la persona por dentadura y otras circunstancias”, afirmó.

Por ello, consideró fundamental acelerar la capacidad de procesamiento de las muestras genéticas y aprovechar los avances científicos y tecnológicos disponibles para establecer coincidencias entre restos humanos y familiares que buscan a una persona desaparecida.

La creación y consolidación de bases de datos genéticos resulta especialmente relevante en un país donde la crisis de desapariciones ha generado, además, una crisis paralela de identificación forense. El problema no termina con la localización de restos humanos: una persona puede ser encontrada, pero puede permanecer durante años sin que las autoridades logren determinar quién era ni establecer contacto con sus familiares.

GOBERNACIÓN PLANTEA ESTRATEGIA CONTRA LAS DESAPARICIONES

La presidenta recordó que la Secretaría de Gobernación presentó recientemente una estrategia de diez puntos para fortalecer las acciones del Estado mexicano frente al fenómeno de las desapariciones.

Entre los temas incluidos se encuentra el fortalecimiento de los servicios forenses, debido a que todavía existen personas fallecidas sin identificar en distintos estados de la República.

Sheinbaum subrayó que, aunque buena parte de las tareas forenses corresponde legalmente a las entidades federativas, el gobierno federal debe participar en la solución del problema.

“Esto es una tarea esencialmente de los estados, pero no por ello decimos ‘es de ellos y no nuestro’, sino que la FGR está tomando este caso junto con la comisión de búsqueda”, afirmó.

La estrategia, de acuerdo con la presidenta, busca evitar que las responsabilidades institucionales se conviertan en obstáculos para las familias. La coordinación entre autoridades federales y estatales será, en ese sentido, uno de los elementos centrales para mejorar tanto la búsqueda como la identificación.

EL RETO: PASAR DE LA TOMA DE MUESTRAS A LA IDENTIFICACIÓN

El señalamiento de Sheinbaum pone el foco en una de las etapas menos visibles de la crisis de desapariciones: el procesamiento de la información obtenida durante las investigaciones.

Para los familiares, entregar una muestra de ADN representa apenas el inicio de un proceso que puede prolongarse debido a la falta de capacidad de los laboratorios, recursos insuficientes, acumulación de muestras y dificultades para compartir o comparar información entre distintas instituciones.

El desafío consiste, por tanto, no solamente en obtener más muestras de familiares, sino en garantizar que éstas sean procesadas, incorporadas a bases de datos confiables y comparadas de manera sistemática con los perfiles genéticos obtenidos de restos humanos.

La apuesta del gobierno federal es que la coordinación entre la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades estatales permita reducir estos rezagos y acelerar la identificación de personas.

Para los colectivos de familiares, el funcionamiento efectivo de un sistema nacional de información genética podría convertirse en una herramienta fundamental para obtener respuestas. Sin embargo, el reto será que la infraestructura, los recursos y la coordinación institucional permitan que las muestras entregadas por las familias se traduzcan efectivamente en identificaciones y, finalmente, en certezas sobre el destino de sus seres queridos.