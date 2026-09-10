Anuncia Gobierno de Sheinbaum medidas para compactar trámites del SAT, para incentivar a las Pymes

Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las acciones que involucran al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de hacer más sencillos los procesos que deben cumplir los pequeños negocios ante las autoridades federales.

El gobierno federal anunció un paquete de medidas fiscales y administrativas encaminadas a reducir la carga burocrática que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a facilitar su incorporación y permanencia en la formalidad.

Martínez Dagnino explicó que la propuesta parte del comportamiento promedio observado entre las pequeñas y medianas empresas, que actualmente recuperan aproximadamente la mitad del IVA que pagan.

Bajo este mecanismo, los contribuyentes podrán realizar un pago equivalente a 7 por ciento, en lugar de cubrir inicialmente la tasa general de 15 por ciento y posteriormente iniciar un proceso para recuperar parte del impuesto mediante los mecanismos fiscales correspondientes.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que entre las principales medidas se contempla un esquema simplificado para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dirigido a las pequeñas empresas.

La mandataria señaló que una de las prioridades es reducir el tiempo y los costos administrativos que actualmente implican para los empresarios cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

De esta manera, el nuevo esquema busca trasladar ese beneficio directamente al momento del pago, con lo que los contribuyentes evitarían realizar posteriormente trámites para solicitar la devolución o recuperación de una parte del impuesto.

Sheinbaum explicó que el objetivo es que las empresas tengan un esquema más sencillo y predecible, eliminando procesos administrativos que representan tiempo y costos adicionales para los pequeños empresarios.

Facilidades para empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesos

El SAT también anunció modificaciones dirigidas a las empresas con ingresos anuales de entre 3.5 y 5 millones de pesos.

Para este segmento se plantea incrementar el monto de ingresos exentos para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que pasaría de 900 mil a un millón de pesos.

Además, estas empresas tendrían la posibilidad de realizar el pago del ISR de manera trimestral, en lugar de enfrentar una carga administrativa más frecuente.

La medida busca facilitar el cumplimiento fiscal de negocios pequeños que, aunque ya se encuentran dentro de la economía formal, cuentan con estructuras administrativas reducidas y en muchos casos deben destinar recursos importantes para atender sus obligaciones tributarias.

INCENTIVOS A EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO

Para las empresas cuyos ingresos se encuentran entre 35 y 50 millones de pesos anuales, el gobierno federal contempla también modificaciones en materia de depreciación de activos.

De acuerdo con el titular del SAT, en el cálculo del ISR se permitirá duplicar la tasa de depreciación de determinados activos, con lo que las empresas podrán reconocer fiscalmente sus inversiones en un periodo más corto.

La intención es generar incentivos para que las compañías reinviertan en maquinaria, equipo y otros activos productivos, particularmente en una etapa en la que el gobierno busca fortalecer la inversión y la capacidad productiva de las empresas nacionales.

REGISTRO DIGITAL ANTE EL IMSS

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que también se simplificarán los procedimientos relacionados con la incorporación de nuevos negocios al sistema de seguridad social.

Una de las principales modificaciones será la creación de un mecanismo de registro digital para nuevos pequeños y medianos negocios, con el propósito de reducir la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas del Instituto.

Robledo destacó que la digitalización permitirá agilizar los procesos y facilitar que los nuevos empleadores puedan cumplir con sus obligaciones desde internet.

A esta medida se suma una reducción considerable en la cantidad de información que deben proporcionar las empresas en los formularios correspondientes.

Actualmente, algunos de estos procedimientos pueden requerir alrededor de 80 campos de información. Con la simplificación propuesta, el número se reducirá a únicamente 14 datos considerados indispensables.

MENOS TRÁMITES Y MAYOR FACILIDAD PARA LA FORMALIDAD

El paquete anunciado por el gobierno federal busca, en conjunto, reducir la carga regulatoria que enfrentan las Mipymes y facilitar su transición hacia la formalidad.

Las autoridades sostienen que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios no necesariamente es el monto de los impuestos, sino el tiempo, los costos y la complejidad asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y administrativas.

Con la reducción de formularios, la digitalización de trámites y los nuevos mecanismos de pago, el gobierno pretende que los empresarios puedan dedicar una mayor parte de sus recursos y tiempo a la operación y crecimiento de sus negocios.

La estrategia también pretende incentivar la creación de nuevas empresas y evitar que la complejidad administrativa se convierta en un obstáculo para quienes buscan incorporarse a la economía formal.

El gobierno federal plantea así una política de simplificación que involucra no sólo al SAT, sino también al IMSS y a las autoridades laborales, bajo la premisa de que reducir trámites puede convertirse en un incentivo adicional para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.