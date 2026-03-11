Tiene México poder de negociación en la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Tiene México poder de negociación en la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard
    Reducción de dependencia comercial, reglas de origen y seguridad son temas que se discutirán en la revisión del acuerdo comercial. CUARTOSCURO

El secretario de Economía recordó que México es el principal país exportador de EU y tiene el arancel más bajo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega con “poder de negociación” a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al sostener que el país debe adaptarse al cambio de reglas del mayor mercado del mundo: Estados Unidos.

“Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, expresó el funcionario a medios tras un evento público en el central estado de Puebla.

TE PUEDE INTERESAR: México: desciende superávit turístico 4.5% anual en enero

Ebrard también recordó que la próxima semana México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, donde detalló se tocarán “tres temas principales de común acuerdo”.

El primero, señaló, será la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otros países, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.

“Hoy el primer tema es cómo reemplazamos, o dicho de otra manera, cómo trabajamos juntos para producir más en América del Norte en lugar de importarlo. Entonces creo que sí es un cambio muy relevante”, comentó.

El segundo eje será el de las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene “va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio”, porque Estados Unidos, “el mercado más grande del mundo”, cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.

“¿Qué es lo que va a ser clave de aquí en adelante? El certificado de origen. Porque si no tienes tú avalado tu origen, pues entonces no te van a dejar entrar o te van a cobrar tarifas muy altas”, explicó.

El tercer tema será la seguridad de las cadenas de suministro, donde Ebrard vinculó ese punto con la guerra en Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que hoy el riesgo puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.

“Tenemos que ponernos de acuerdo cómo garantizamos el suministro de lo que requerimos”, apuntó.

Ebrard reveló que, tras esta primera ronda con Estados Unidos, Canadá también entrará en la agenda, con una primera reunión prevista en el próximo mes de mayo.

Adelantó también que este jueves presentará la convocatoria para una visita de empresarios mexicanos a ese país en el marco de este primer acercamiento para la revisión del T-MEC.

Delineó que esta visita de empresarios mexicanos a Canadá se da luego de recibir recientemente a 400 empresas canadienses.

“Ahora nos toca a nosotros ir”, dijo, al invitar a las firmas mexicanas a sumarse al viaje y a las reuniones que sostendrán en Canadá.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Economía
comercio

Personajes


Marcelo Ebrard

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T