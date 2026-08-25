Sheinbaum respalda a Graciela Domínguez como nueva gobernadora interina de Sinaloa

Por lo que la mandataria mencionó que ella es diputada y que ayer le comentaron que el Congreso estatal tenía varios candidatos, a ser gobernadores en funciones, una vez que Rocha Moya pidió licencia.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum , una de las periodistas le informó sobre la decisión que tomó el Congreso del Estado de Sinaloa, para que Graciela Domínguez Nava, asuma temporalmente el Poder Ejecutivo estatal, tras la licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

“Incluso sé que preguntaron a las instituciones el antecedente de distintas personas. Sé que es una mujer honesta, y ella fue Secretaria de Educación y diputada local de Sinaloa. Una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía, me estoy enterando en este momento de que la eligieron a ella como gobernadora interina”, expresó.

Añadió que la apoyará en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa. Y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y que trabaje por la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa,

Agregó que es una decisión del Congreso, no es una decisión de la Presidenta. Y de lo que conozco de esta gobernadora interina, es una mujer que tiene la capacidad para cumplir el trabajo. Y tiene que trabajar en coordinación con su gobierno por el tema de seguridad y hay pendientes evidentes.

Apuntó que también debe conducir el proceso electoral con rectitud porque los gobernadores participan en la gobernabilidad de un estado, cuando hay procesos electorales.

“Sinaloa es un pueblo extraordinario, muy trabajador, porque se estigmatiza mucho a la gente de Sinaloa, de una manera muy injusta. Porque las y los sinaolenses son trabajadores, salen adelante. Hay campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo en Sinaloa, personas muy buenas”, expresó.