Resiste bloque ‘rochista’: pelea gubernatura de Sinaloa

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    Resiste bloque ‘rochista’: pelea gubernatura de Sinaloa
    Organizaciones civiles y empresariales protestaron ayer afuera del Congreso de Sinaloa. Reforma

Pese al mensaje de Sheinbaum, diputados locales tienen perfiles ligados a Rubén Rocha Moya

CULIACÁN, SIN.- Rubén Rocha y su bloque morenista en Sinaloa se niegan a dejar el poder y buscan imponer al Gobernador sustituto. Los diputados locales intentaron dar un madruguete para definir al nuevo Mandatario.

Pero desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-me-parecia-pertinente-el-regreso-de-rocha-moya-a-sinaloa-aclara-sheinbaum-MD23025180

“Debe ser una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo de Sinaloa”, dijo desde su conferencia mañanera.

La sesión para el sustituto de Rocha estaba convocada ayer a las 8:00 horas, justo a la misma hora en la que agrupaciones empresariales y civiles habían convocado a una manifestación en el Palacio de Gobierno.

El senador panista Ricardo Anaya exigió que el gobernador Rubén Rocha Moya sea detenido y extraditado a Estados Unidos, y pidió la desaparición de Poderes en Sinaloa.

“Debe ser detenido y debe ser extraditado. Tiene que enfrentar la justicia y se deben desaparecer los poderes en el Estado de Sinaloa”, dijo.

$!La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el perfil que se requiere para la gubernatura de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el perfil que se requiere para la gubernatura de Sinaloa. Cuartoscuro

Los diputados locales de Morena habían planteado dejar nuevamente a la dócil y rochista ex Mandataria interina y actual Secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla.

También surgieron otros nombres, como el del ex Secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué y actual negociador del T-MEC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/iniciativa-privada-en-sinaloa-exige-un-gobernador-que-genere-certeza-ante-la-crisis-economica-y-de-seguridad-OA23013508

Pero ayer mismo marcó distancia: “Saliendo a Washington me encontré a mi amigo el Embajador de EUA, Roberto Lazzeri”, dijo Berdegué en su cuenta de X.

Entre las propuestas rochistas se perfila al ex Secretario estatal del Bienestar, Omar López; o a la ex Secretaria de Mujeres, María Teresa Guerra.

Pero hay otros aspirantes con distancia hacia el ex Gobernador como los diputados Jesús Ibarra y Graciela Domínguez, ex secretaria de Educación en el arranque del gobierno de Rocha.

Diputados locales morenistas afirmaron que la decisión de quién será el Gobernador interino en Sinaloa la tomará la dirigencia nacional de su partido.

La Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local, integrada por cuatro morenistas y un panista, la cual procesaría el acuerdo con el nombre, se encuentra en receso desde ayer en la tarde.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diputados-aseguran-que-cen-de-morena-y-sheinbaum-elegiran-a-gobernador-interino-de-sinaloa-KC23036639

“Nosotros estamos en espera de que de que la propuesta sea por el bien de Sinaloa también, y estamos aquí esperando indicaciones del CEN de Morena, para saber quién es la propuesta y votarla”, reveló la diputada por Morena, Karla Ulloa.

Otros legisladores aseguraron que el Grupo Parlamentario, integrado por 24 de 40 legisladores, ni siquiera se ha reunido, porque desde anoche les informaron que la decisión saldrá desde Palacio Nacional.

“Creo que el daño a la reputación de Rocha Moya está hecho: él va a tener que luchar para reivindicar su trayectoria”, aceptó el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

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