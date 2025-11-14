Sheinbaum se enfrenta de nuevo a la periodista Reyna Ramírez, ahora por cifras de desaparecidos

“Usted dice que hay 32 homicidios menos al día... ¿entonces cuántos se cometen? ¿60?”, lanzó la reportera. Y remató: “Sí, hay menos homicidios, pero 40 personas desaparecen cada día. Usted prometió atender este tema y no se ha visto”. El reclamo recordó la exigencia de las madres buscadoras , incluidas figuras como Ceci Flores , que han denunciado desinterés e incluso hostilidad de gobiernos estatales.

La conferencia matutina volvió a tensarse cuando la periodista Reyna Haydee Ramírez cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una contradicción que persiste en el debate público: mientras el gobierno celebra una reducción en homicidios, las desapariciones aumentaron en su primer año. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 40 personas desaparecieron diariamente , sumando 14 mil 765 casos en 12 meses .

La discusión se convirtió en un momento incómodo que retomó una de las mayores heridas del país: la ausencia de miles que no aparecen ni vivos ni muertos.

TE PUEDE INTERESAR| Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá

LA PLATAFORMA DE DESAPARECIDOS ES “DUDOSA”

Sheinbaum defendió su postura asegurando que sí existe diálogo con colectivos, pero centró su respuesta en criticar la confiabilidad del registro nacional. Alegó que la plataforma permitía que “cualquiera subiera un nombre” sin datos verificables: sin apellidos, sin dirección, sin contacto y sin carpeta de investigación.

Por ello —explicó— el gobierno modificó la ley y reconstruyó todo el sistema: ahora debe haber datos completos, notificación inmediata a la fiscalía y apertura obligatoria de carpeta. Además, cada caso debe generar una alerta nacional de búsqueda desde el primer segundo.

Sheinbaum afirmó que varios registros ya fueron localizados y otros no pueden contabilizarse por carecer de información básica. Incluso pidió apoyo a los colectivos para “llenar correctamente” los datos de familiares.

Pero al insistir en inconsistencias, abrió otra interrogante: ¿se están corrigiendo registros o bajando las cifras? La presidenta prometió que el dato actualizado “se va a presentar” bajo los nuevos criterios.

RIESGOS PARA BUSCADORES Y DEFENSORES

Reyna Ramírez llevó también a la conferencia el caso del abogado y defensor Carlos González García, quien —según denuncia— fue señalado por una diputada local de incitar conflictos en Milpa Alta. “Eso pone en riesgo su vida; en cualquier momento lo pueden desaparecer o asesinar”, advirtió.

Sheinbaum pidió más información, pero evitó pronunciarse de inmediato sobre la acusación pública, dejando pendiente el tema.

EL CONTRASTE INCÓMODO

La presidenta reiteró que entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 los homicidios dolosos disminuyeron 37%. Sin embargo, sobre cuántas personas desaparecen al día —la pregunta central— no hay aún un número oficial.

Mientras tanto, la realidad para los colectivos sigue siendo la misma: continúan buscando en cerros, basureros y brechas, tratando de encontrar lo que el Estado no encuentra.

TE PUEDE INTERESAR: Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos

DATOS CURIOSOS

• México suma más de 114 mil personas desaparecidas desde 1964.

• La mayoría de desapariciones actuales se concentran en 10 estados.

• En 2021 se emitió el mayor número de alertas de búsqueda desde que existen registros.

Aunque el gobierno presume avances en seguridad, la crisis de personas desaparecidas sigue siendo una herida abierta. El choque entre Sheinbaum y Reyna Ramírez evidencia la distancia entre los informes oficiales y la realidad que viven quienes buscan a sus seres queridos.