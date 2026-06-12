Sheinbaum se reúne con el cofundador de Andreessen Horowitz, Ben Horowitz, en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z), una de las empresas financieras más influyentes de Silicon Valley, en Estados Unidos. De acuerdo con información difundida por la mandataria en su cuenta de la red social X, durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la economía mexicana y se compartieron consideraciones sobre el entorno económico del país.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESUME REUNIÓN CON BEN HOROWITZ EN SUS REDES SOCIALES Sheinbaum publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó sobre la reunión: “En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica.” El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional y forma parte de una serie de reuniones sostenidas recientemente con representantes del sector financiero internacional.

REUNIÓN DE SHEINBAUM CON ACTORES DEL SECTOR FINANCIERO El diálogo con Horowitz ocurre días después de que la presidenta se reuniera con Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, uno de los bancos con mayor valor de mercado a nivel global. En esa reunión previa, celebrada el 9 de junio, se abordaron perspectivas sobre la economía mexicana, la solidez del sistema financiero y la agenda comercial de Norteamérica, en el contexto de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). ¿QUIÉN ES BEN HOROWITZ? Ben Horowitz es cofundador de Andreessen Horowitz, firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley que invierte en empresas de tecnología en sectores como inteligencia artificial, software, biotecnología, criptomonedas y plataformas digitales. Es autor de los libros The Hard Thing About Hard Things y What You Do Is Who You Are, publicados por The New York Times como bestsellers. En su trayectoria profesional, fue cofundador y director ejecutivo de Opsware (anteriormente Loudcloud), empresa adquirida por Hewlett-Packard en 2007 por aproximadamente 1,600 millones de dólares. Posteriormente, ocupó cargos directivos en HP como vicepresidente y director general de Optimización de Tecnología Empresarial para Software. También trabajó en America Online (AOL), donde fungió como vicepresidente y director general de la división de Plataforma de Comercio Electrónico, supervisando el desarrollo del servicio Shop@AOL.

ACTIVIDAD RECIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL El encuentro se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal para promover a México como destino de inversión extranjera en sectores de alto valor agregado, con el objetivo de posicionar al país entre las 10 principales economías del mundo, de acuerdo con los planteamientos oficiales. Andreessen Horowitz, también conocida como a16z, es una firma de capital de riesgo con inversiones en empresas tecnológicas globales y presencia en el ecosistema de innovación de Silicon Valley.

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