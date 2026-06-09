Claudia Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon en el Palacio Nacional a 2 días del Mundial

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    Claudia Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon en el Palacio Nacional a 2 días del Mundial
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Jamie Dimon es director ejecutivo y parte del consejo administrativo de la firma J.P. Morgan Chase & Co.

El 9 de junio, a través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que estaba en plena reunión con el director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon.

La reunión ocurrió en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Se detalló que la reunión tuvo como principal objetivo dialogar sobre las oportunidades favorables que puede ofrecer México en materia económica.

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En su cuenta oficial de X, Sheinbaum destacó la solidez que la conversación expuso a México como una economía sólida, al igual que se reiteró la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.

J.P. Morgan Chase & Co. es una firma global de servicios financieros con activos por valor de 3.2 billones de dólares. La administración ejecutiva del consejero y director, Jamie Dimon, tiene operaciones de alcance global.

La empresa se concentra en la banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos.

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La reunión ocurre a solo dos días de que inicie el Mundial 2026 y México sea una de las sedes anfitrionas para todos los visitantes, provenientes de todos los continentes.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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