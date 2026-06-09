Claudia Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon en el Palacio Nacional a 2 días del Mundial
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Jamie Dimon es director ejecutivo y parte del consejo administrativo de la firma J.P. Morgan Chase & Co.
El 9 de junio, a través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que estaba en plena reunión con el director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon.
La reunión ocurrió en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Se detalló que la reunión tuvo como principal objetivo dialogar sobre las oportunidades favorables que puede ofrecer México en materia económica.
En su cuenta oficial de X, Sheinbaum destacó la solidez que la conversación expuso a México como una economía sólida, al igual que se reiteró la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.
J.P. Morgan Chase & Co. es una firma global de servicios financieros con activos por valor de 3.2 billones de dólares. La administración ejecutiva del consejero y director, Jamie Dimon, tiene operaciones de alcance global.
La empresa se concentra en la banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos.
La reunión ocurre a solo dos días de que inicie el Mundial 2026 y México sea una de las sedes anfitrionas para todos los visitantes, provenientes de todos los continentes.