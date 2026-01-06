Sheinbaum tiene el 72% de aprobación ciudadana, de acuerdo a la encuesta de QM Estudios de Opinión

Claudia Sheinbaum Pardo inició 2026 con un respaldo ciudadano sólido, reflejo de un clima político marcado por estabilidad económica y una percepción favorable sobre la gestión federal.

De acuerdo con la más reciente encuesta de QM Estudios de Opinión, realizada en alianza con Heraldo Media Group, la Presidenta de la República registra una aprobación de 72 por ciento a pocos días de comenzar el año.

El ejercicio demoscópico planteó a las personas entrevistadas la siguiente pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”. Los resultados muestran que casi tres de cada cuatro consultados expresaron estar “de acuerdo” con su desempeño.

En contraste, 18 por ciento manifestó su desacuerdo, mientras que 7 por ciento se declaró neutral y 3 por ciento dijo no tener una opinión definida.

Este nivel de aceptación se produce en un contexto que el gobierno federal ha destacado como favorable en diversos frentes.

En el ámbito económico, el inicio de 2026 estuvo acompañado por una apreciación del peso frente al dólar, así como por indicadores laborales que colocan a México como el segundo país con menor tasa de desempleo a nivel mundial.

A ello se suma el incremento de 13 por ciento al salario mínimo, una de las políticas centrales de la actual administración en materia de bienestar social.

El sector turístico también ha mostrado señales de dinamismo. Las cifras oficiales reportan un aumento de 13.6 por ciento en la llegada de visitantes internacionales en comparación con 2024, lo que ha sido interpretado como un impulso adicional a la actividad económica y a la generación de empleos.

En paralelo, los mercados financieros han registrado un desempeño positivo, con una Bolsa Mexicana de Valores y una Bolsa Institucional de Valores fortalecidas, en un entorno de mayor certidumbre para la inversión.

En materia de seguridad, el aval ciudadano coincide con una tendencia a la baja en los principales indicadores de violencia.

De acuerdo con el más reciente reporte de incidencia delictiva, los homicidios dolosos han disminuido 37 por ciento, lo que equivale a 32 asesinatos menos por día en comparación con periodos anteriores.

Este descenso ha sido presentado por las autoridades como resultado de la estrategia de seguridad implementada a nivel federal, en coordinación con estados y municipios.

Así, el arranque de 2026 coloca a Claudia Sheinbaum con un respaldo amplio de la opinión pública, sustentado tanto en percepciones económicas positivas como en avances reportados en seguridad.

Los resultados de la encuesta delinean un escenario en el que la Presidenta enfrenta el nuevo año con un capital político significativo, en medio de expectativas altas sobre la continuidad de las políticas públicas y los resultados de su administración.

Aprobación de actuar de Sheinbaum con respecto a Venezuela

Asimismo, en una encuesta realizada por El Financiero sobre el tema de la Intervención en Venezuela, derivada de la pregunta: ¿Aprueba o desaprueba la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum está tratando el asunto de Estados y Venezuela?

El 60% de los encuestados respondieron que aprueban la forma en que la mandataria ha manejado el tema, en contraste con un 33% que lo desaprueba y un 7% que no sabe.

La metodología que se utilizó en dicha encuesta nacional fue vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 3 al 5 de enero de 2026.

Con un nivel de confianza del 95%, el margen de error de las estimaciones es de 4.9%.