Sheinbaum ve oportunismo de partidos políticos en marcha de médicos del IMSS

Al referirse a la marcha registrada el martes, Sheinbaum sostuvo que diversos actores políticos intentaron colarse en el reclamo del personal sanitario. Respecto a la presencia de estos grupos en la protesta, la presidenta señaló: “No sabemos si impulsaron o, de manera muy oportunista, ahí se pararon”.

Durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la reciente marcha de trabajadores de la salud. La mandataria acusó que partidos políticos y agrupaciones ajenas al IMSS buscaron sacar ventaja de la movilización para posicionar sus agendas particulares en el debate público.

Pese a señalar estas maniobras oportunistas, la presidencia de la republica remarcó la importancia de separar el ruido político de las necesidades reales. En ese sentido, reconoció que existen peticiones auténticas por parte de los trabajadores de la salud que el gobierno federal tiene la obligación de atender.

LA MANDATARIA CUESTIONA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS SINDICALES EXTERNOS

La jefa del Ejecutivo también cuestionó la intervención de colectivos ajenos a la institución de seguridad social. En particular, mencionó la presencia de un sector minoritario de empleados del Metro de la Ciudad de Mexico, a quienes identificó por mantener una línea crítica constante hacia las autoridades gubernamentales.

Sheinbaum aclaró que estas expresiones no representan el sentir ni la postura de la totalidad de las agrupaciones sindicales a las que pertenecen. Por ello, insistió en que la opinión pública debe diferenciar claramente las consignas partidistas de las verdaderas exigencias laborales del personal medico.

Al responder sobre señalamientos hacia liderazgos vinculados al Partido del Trabajo, la mandataria volvió a calificar la conducta como un intento de sacar provecho coyuntural. No obstante, decidió no profundizar en mayores detalles para mantener la neutralidad ante la contienda política en marcha.

PRUDENCIA ANTE EL PROCESO ELECTORAL Y CRÍTICA A LA COBERTURA EN REDES

La mandataria explicó que su postura exige cautela para no vulnerar la equidad de la contienda en curso. Sobre este punto, enfatizó: “Que cada quien saque sus conclusiones, pero hasta ahí me quedo para no seguir, porque estamos ya en periodo electoral y tengo que cuidar qué digo y qué no digo”.

Además de los cuestionamientos a partidos y sindicatos, la presidenta criticó la cobertura mediática que recibió la movilización. A su juicio, la difusión en redes sociales y ciertos medios digitales proyectó una imagen magnificada que no reflejó la dimensión real de las movilizaciones sociales.

Con este balance, el gobierno federal busca delimitar la frontera entre el diálogo institucional legítimo y la agitación política. La prioridad declarada por el Ejecutivo es mantener la atención abierta a las verdaderas necesidades operativas del sector salud.

EL BALANCE ENTRE LAS DEMANDAS LEGÍTIMAS Y LA COYUNTURA POLÍTICA

El escenario actual coloca al gobierno en la tarea de responder a los reclamos laborales mientras contiene la presión política externa. Garantizar que los insumos y las condiciones de trabajo mejoren en las unidades sanitarias es el paso central para resolver el conflicto de fondo.

Para el personal de los hospitales, mantener el enfoque en la agenda laboral resulta determinante para evitar que sus demandas sean instrumentalizadas. La separación entre el reclamo gremial y la contienda electoral determinará la efectividad de los acuerdos a futuro.

De cara a los próximos meses, el seguimiento a las condiciones del sistema de salud pública seguirá en el centro de la atención. La clave estará en consolidar canales directos de interlocución que garanticen respuestas concretas para el personal sanitario y sus derechohabientes.