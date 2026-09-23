Sheinbaum viajará a China a reunión de Líderes Económicos de APEC para recibir estafeta en el 2028

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que uno de los motivos de su asistencia será participar en el proceso de transición hacia la organización de la cumbre que México albergará en 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la Reunión de Líderes Económicos de APEC , encuentro que reunirá a representantes de las 21 economías que integran el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

La participación de la presidenta ocurrirá mientras China ocupa la presidencia de APEC durante 2026. De acuerdo con el calendario oficial, la Reunión de Líderes Económicos de APEC se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

“Voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir, digamos, la estafeta para realizar la APEC en el 28”, declaró Sheinbaum.

MÉXICO SERÁ SEDE DEL FORO EN 2028

La organización de APEC en México ya fue acordada por las 21 economías que forman parte del foro. La decisión se tomó durante la reunión de líderes de 2025, celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.

La declaración de los líderes de APEC estableció el calendario de futuras sedes y confirmó a México como anfitrión en 2028, después de China en 2026 y Vietnam en 2027.

La Secretaría de Economía informó en noviembre de 2025 que México obtuvo la sede por aclamación. El secretario Marcelo Ebrard señaló entonces que la organización del encuentro permitiría al país fungir como un punto de conexión entre las economías de América y Asia-Pacífico.

Para Sheinbaum, el viaje a China representa el inicio de una etapa de preparación para la reunión que se llevará a cabo en México dentro de dos años. La agenda específica de la presidenta para la cumbre de noviembre se definirá conforme avance la organización del encuentro.

¿QUÉ ES APEC Y POR QUÉ ES RELEVANTE PARA MÉXICO?

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne a 21 economías de la región y funciona como un espacio de diálogo sobre comercio, inversión, crecimiento económico y cooperación.

El organismo fue creado en 1989 y actualmente agrupa a economías de América, Asia y Oceanía. Entre sus integrantes se encuentran México, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia.

La Secretaría de Economía señala que las 21 economías de APEC representan más de 60 por ciento del PIB mundial y alrededor de la mitad del comercio global, lo que coloca al foro como uno de los principales espacios de coordinación económica internacional.

La organización de la cumbre también implica que México encabezará durante 2028 las actividades relacionadas con la agenda anual del foro, que incluye reuniones ministeriales, encuentros de altos funcionarios y la reunión de líderes económicos.

CHINA ENTREGARÁ LA PRESIDENCIA A MÉXICO

China será la anfitriona de APEC durante 2026 y concentrará las actividades principales del foro en Shenzhen, ciudad que también recibirá a los líderes económicos en noviembre.

La agenda de este año contempla temas relacionados con la cooperación económica regional. APEC informó que China estableció para 2026 el lema “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”, enfocado en fortalecer la cooperación y el desarrollo de la región.

Después de China, Vietnam será la sede en 2027 y posteriormente México tomará la organización en 2028. Esta secuencia quedó registrada en la declaración de líderes de APEC de 2025.

Sheinbaum ya había señalado en abril de 2026 que buscaba asistir a la cumbre de China debido a que México será el siguiente anfitrión después de Vietnam. En aquella ocasión explicó que consideraba relevante participar en la transición entre las sedes.

DATOS CURIOSOS DE APEC 2026 Y MÉXICO 2028

· APEC reúne a 21 economías de Asia-Pacífico.

· La cumbre de líderes de 2026 será el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

· China ocupa la sede de APEC en 2026, seguida por Vietnam en 2027.

· México será anfitrión en 2028, de acuerdo con el calendario oficial del foro.

· México ya fue sede de APEC en 2002, por lo que la organización de 2028 marcará el regreso del foro al país.