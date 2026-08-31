Sheinbaum y la SEP presentan el ‘ABC de las emociones’ para cuidar salud mental en escuelas en el Regreso a Clases

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    Sheinbaum y la SEP presentan el ‘ABC de las emociones’ para cuidar salud mental en escuelas en el Regreso a Clases
    La SEP presentó el programa ABC de las emociones, una estrategia que llegará a secundarias y preparatorias durante el nuevo ciclo escolar. VANGUARDIA/ARCHIVO

SEP presenta el ABC de las emociones para fortalecer la salud mental de estudiantes de secundaria y preparatoria durante el regreso a clases

El inicio del nuevo ciclo escolar traerá una nueva estrategia enfocada en la salud mental de los estudiantes. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el programa “ABC de las emociones”, que será aplicado en secundarias y preparatorias del país.

La iniciativa fue dada a conocer por el titular de la SEP, Mario Delgado, durante La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es que los jóvenes aprendan a identificar sus emociones, expresarlas y buscar apoyo cuando lo necesiten.

Para llevar el programa a las escuelas, las autoridades prepararon materiales dirigidos a estudiantes, docentes y familias. La estrategia contempla abordar semanalmente distintos temas relacionados con las emociones y el bienestar dentro de la comunidad educativa.

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EL ABC DE LAS EMOCIONES LLEGARÁ A SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS

Mario Delgado explicó que el programa busca ofrecer herramientas para que los alumnos puedan reconocer lo que sienten y hablar sobre situaciones que pueden afectar su vida cotidiana.

“Así como aprendieron a escribir el mundo con el abecedario de las letras, este ciclo escolar aprenderán el abecedario de las emociones”, expresó el secretario de Educación Pública durante la presentación de la estrategia.

La propuesta considera que emociones como el miedo, el enojo y la alegría pueden ser identificadas y expresadas por los estudiantes como parte de un proceso para comprender mejor lo que ocurre en su entorno y en su vida personal.

De acuerdo con Delgado, aprender a reconocer estos sentimientos también puede facilitar la comunicación entre los jóvenes y las personas que forman parte de su comunidad escolar y familiar.

LA SEP BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN A PEDIR AYUDA

Uno de los puntos centrales del ABC de las emociones es que los estudiantes comprendan la importancia de comunicar lo que les ocurre y buscar acompañamiento cuando enfrenten alguna situación que no puedan resolver por sí solos.

“En eso consiste cuidar la salud mental: en aprender a decir lo que nos pasa y en saber que pedir ayuda a tiempo es un gesto valiente”, afirmó Mario Delgado.

El secretario explicó que la estrategia busca involucrar no solamente a quienes necesitan expresar lo que sienten, sino también a las personas que pueden escuchar, orientar y acompañar dentro de las escuelas y las familias.

El programa forma parte de los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana, con una visión que pretende incorporar a toda la comunidad educativa en las actividades relacionadas con el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

MÁS DE 28 MILLONES DE ESTUDIANTES REGRESAN A CLASES

Durante su participación en La Mañanera del Pueblo, Mario Delgado también informó sobre la magnitud del regreso a clases en México para el nuevo ciclo escolar.

Según los datos presentados, alrededor de 28 millones de estudiantes de educación básica y media superior regresan a las aulas en todo el país.

El retorno de los alumnos estará acompañado por más de 1.6 millones de maestras y maestros, quienes desarrollarán sus actividades en más de 250 mil escuelas distribuidas en territorio nacional.

Dentro de este regreso a las aulas, la SEP contempla la aplicación de las guías del ABC de las emociones para que los temas relacionados con la identificación y expresión de sentimientos formen parte de las actividades previstas durante el ciclo escolar.

UNA ESTRATEGIA PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La SEP señaló que los materiales elaborados para este programa estarán dirigidos a diferentes integrantes de la comunidad escolar. Estudiantes, docentes y familias tendrán un papel dentro de la estrategia presentada por las autoridades educativas.

La intención es generar espacios donde los jóvenes puedan aprender a reconocer sus emociones y encontrar personas dispuestas a escucharlos cuando necesiten acompañamiento.

Con el inicio del ciclo escolar, el ABC de las emociones comenzará a formar parte de las acciones previstas en secundarias y preparatorias, mientras la SEP desarrolla esta estrategia dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

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DATOS CURIOSOS

· El programa ABC de las emociones está dirigido a estudiantes de secundarias y preparatorias.

· La estrategia contará con guías para alumnos, docentes y familias.

· Cada semana se abordarán temas relacionados con las emociones y la salud mental.

· La SEP informó que 28 millones de estudiantes regresan a clases en educación básica y media superior.

· Más de 1.6 millones de maestras y maestros acompañan el inicio del nuevo ciclo escolar en más de 250 mil escuelas del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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