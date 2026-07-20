Sheinbaum y SEP van contra uso celulares en las escuelas... ‘No se trata de demonizar las herramientas’

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    Sheinbaum y SEP van contra uso celulares en las escuelas... ‘No se trata de demonizar las herramientas’
    Sheinbaum y la SEP impulsan un debate nacional para regular el uso de celulares y redes sociales en escuelas y proteger la salud mental de los estudiantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un debate nacional para analizar el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en las escuelas

El uso de teléfonos celulares y redes sociales dentro de las escuelas mexicanas entró oficialmente al centro de la discusión pública. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de un debate nacional que reunirá a especialistas, autoridades educativas y organismos internacionales para analizar el impacto de estas herramientas en la vida de niñas, niños y jóvenes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino construir una propuesta que permita establecer criterios claros para su uso y proteger a los menores frente a riesgos relacionados con la salud mental, la seguridad digital y el aprendizaje.

“Hoy formalmente iniciamos una discusión, un debate nacional sobre el uso de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes”, afirmó Sheinbaum, al destacar que el proceso culminará con una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para su análisis.

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LA SEP PREPARA UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la discusión abarcará el uso de celulares, redes sociales e incluso de la inteligencia artificial dentro de los planteles educativos, con la participación de docentes, madres y padres de familia, directivos, investigadores y expertos en desarrollo infantil.

El funcionario explicó que el crecimiento del acceso a internet entre la población infantil y adolescente hace necesario revisar el papel que desempeñan las herramientas digitales en la educación. De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la conferencia, más del 70% de los mexicanos de seis años o más utiliza internet, mientras que entre los adolescentes la cifra supera el 90%.

Delgado insistió en que el debate no busca criminalizar la tecnología, sino comprender mejor sus efectos en el desarrollo de los estudiantes.

“No se trata de demonizar las herramientas, sino de entender las condiciones en que estos dispositivos se integran a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizaje”, expresó.

El titular de la SEP adelantó que se realizarán tres foros nacionales, además de un posible encuentro de cierre, con el propósito de reunir evidencia científica y propuestas que sirvan de base para la futura iniciativa legislativa.

LA UNESCO ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DEL USO EXCESIVO

Durante la presentación también participó el representante de la Unesco en México, Andrés Morales Arciniegas, quien expuso diversos datos sobre el impacto que tienen las plataformas digitales en la infancia y la adolescencia.

El organismo internacional señaló que una de cada tres personas conectadas a internet es un niño, niña o adolescente, mientras que el 83% de madres y padres considera que sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. Además, dos de cada tres padres reconocen tener dificultades para controlar ese tiempo.

La Unesco también presentó estudios que relacionan determinadas dinámicas de las redes sociales con problemas como ansiedad, inseguridad emocional y depresión, además de señalar que las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños de desarrollar trastornos alimentarios asociados al uso intensivo de estas plataformas.

Morales Arciniegas puntualizó que la tecnología representa una herramienta valiosa para fortalecer el aprendizaje, aunque subrayó que “nunca debe sustituir la relación humana entre docentes y estudiantes”, considerada esencial para el desarrollo educativo y emocional.

UNA TENDENCIA QUE YA SE EXTIENDE EN OTROS PAÍSES

El debate anunciado por el Gobierno mexicano ocurre en un contexto internacional donde cada vez más sistemas educativos establecen reglas para el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas.

De acuerdo con la Unesco, alrededor del 58% de los sistemas educativos del mundo ya cuenta con algún tipo de regulación nacional sobre el uso de celulares en las escuelas. Entre las medidas implementadas destacan:

· Prohibición del uso de teléfonos móviles durante la educación primaria y secundaria.

· Restricciones al acceso de menores de edad a determinadas redes sociales.

· Límites al tiempo de exposición frente a pantallas.

· Campañas para fomentar un uso responsable de la tecnología.

· Facultades para que cada escuela establezca políticas internas sobre el uso de dispositivos.

En varios países, estas regulaciones contemplan excepciones cuando los equipos electrónicos se utilizan con fines pedagógicos o para apoyar a estudiantes con discapacidad o neurodivergencias, buscando equilibrar la innovación tecnológica con el bienestar de la comunidad escolar.

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DATOS CURIOSOS

· Más de la mitad de los sistemas educativos del mundo ya aplican alguna política para limitar el uso de celulares en los planteles escolares, según la Unesco.

· Diversas investigaciones indican que las notificaciones constantes de los teléfonos inteligentes pueden afectar la capacidad de concentración y la memoria de trabajo durante las actividades escolares.

· Países como Francia, Italia, Países Bajos y Brasil han implementado distintas restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas como parte de sus estrategias para fortalecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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