Estados Unidos usa al narcotráfico como pretexto para intervenir: Sheinbaum

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    Estados Unidos usa al narcotráfico como pretexto para intervenir: Sheinbaum
    La mandataria insistió en que México mantendrá colaboración con ese país en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Presidencia

La presidenta sostuvo que la visión injerencista de EU se ha repetido durante décadas en distintos países de América Latina

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, históricamente, Estados Unidos ha utilizado el combate al narcotráfico como pretexto para realizar injerencias en otros países.

“Estados Unidos siempre usó el tema del narcotráfico como pretexto para intervenir. Entonces, eso hay que tenerlo claro”, dijo, tras ser cuestionada sobre las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el ex presidente cubano Raúl Castro y sobre los señalamientos de persecución política denunciados por Evo Morales en Bolivia.

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En conferencia, la presidenta sostuvo que la visión injerencista de Estados Unidos se ha repetido durante décadas en distintos países de América Latina.

“Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de hoy”, expresó.

SIGUE COLABORACIÓN EN SEGURIDAD

Insistió en que México mantendrá colaboración con ese país en temas de seguridad y combate al narcotráfico, pero sin aceptar subordinación ni operaciones extranjeras dentro del país.

“Nosotros decimos: colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración y coordinación”, dijo.

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La Mandataria sostuvo que México debe mantener una relación positiva con Estados Unidos, entre otras razones, por la presencia de millones de mexicanos en esa nación.

“Es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar. Pero no se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen. Es histórico”, afirmó.

‘NO HAY QUE OLVIDAR LA HISTORIA’: CSP

Sin embargo, insistió en que el Gobierno mexicano no puede perder de vista los antecedentes históricos de intervención estadounidense en América Latina.

“No hay que olvidar la historia, porque si no nos aislamos, vemos el tema como si fuera algo aislado. Entonces hay que tener en cuenta todo el contexto”, advirtió.

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La Jefa del Ejecutivo puso como ejemplo las acusaciones que recibió Evo Morales antes de llegar a la Presidencia de Bolivia, debido a su relación con productores de hoja de coca.

“La primera vez que se postuló Evo Morales lo acusaban de que estaba vinculado de una u otra manera al narcotráfico, dirigente indígena de una zona de producción de coca, de hoja de coca, no de coca”, recordó.

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