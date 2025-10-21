‘Si me quieren multar, que me multen’: Cuauhtémoc Blanco responde a polémica por jugar pádel

El día de ayer, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, se vio envuelto en una polémica tras ser atrapado jugando pádel mientras atendía una reunión extraordinaria semipresencial de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para tratar la Ley de Aguas Nacionales.

Fue hasta este 21 de octubre que el legislador respondió a las críticas durante una entrevista. “A mí me encanta el pádel, gracias a dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol”, dijo y aseguró que si le imponen sanciones, pagará las multas necesarias.

TE PUEDE INTERESAR: Atrapan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión de la Cámara de Diputados (VIDEO)

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO CUAUHTÉMOC BLANCO EN SU DEFENSA?

Blanco mencionó que se hizo unos estudios en Médica Sur, donde se le dijo que necesitaba hacer ejercicio:

“Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio [...] y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, declaró.