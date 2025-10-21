‘Si me quieren multar, que me multen’: Cuauhtémoc Blanco responde a polémica por jugar pádel
En una entrevista, el diputado Cuauhtémoc Blanco respondió a la polémica que generó tras ser captado en unas canchas de pádel en plena sesión de una Comisión de la Cámara de Diputados
El día de ayer, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, se vio envuelto en una polémica tras ser atrapado jugando pádel mientras atendía una reunión extraordinaria semipresencial de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para tratar la Ley de Aguas Nacionales.
Fue hasta este 21 de octubre que el legislador respondió a las críticas durante una entrevista. “A mí me encanta el pádel, gracias a dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol”, dijo y aseguró que si le imponen sanciones, pagará las multas necesarias.
¿QUÉ FUE LO QUE DIJO CUAUHTÉMOC BLANCO EN SU DEFENSA?
Blanco mencionó que se hizo unos estudios en Médica Sur, donde se le dijo que necesitaba hacer ejercicio:
“Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio [...] y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, declaró.
Sereno y sonriente, el diputado admitió que sí estuvo jugando pádel, pero aseguró que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión. Aseguró que la equivocación ocurrió porque tardó en conectarse, ya que no traía el teléfono que les da la Cámara para ese fin.
Agregó que, para la sesión, utilizó su teléfono personal y no tenía señal para pasar lista a tiempo: “No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”.
¿QUÉ OPINA CUAUHTÉMOC BLANCO DE LAS BURLAS Y CRÍTICAS EN SU CONTRA?
Durante la sesión, tras su breve participación, el diputado del PRI, Mario Zamora lanzó comentarios como “Está jugando pádel, ni sabe qué está votando”. Ante esto, el morenista defendió al priista, diciendo que es su amigo y es muy bromista.
“Ese diputado dice que no sé qué estoy votando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más”.
