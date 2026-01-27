‘Sí se acabaron los privilegios en la Suprema Corte’: Sheinbaum

México
/ 27 enero 2026
    ‘Sí se acabaron los privilegios en la Suprema Corte’: Sheinbaum
    La Presidenta exhibió en “la mañanera” las remuneraciones de la que llamó ‘la Corte del pasado’. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta de la República se volvió a referir a la polémica por la adquisición de vehículos blindados para los actuales ministros

Tras el escándalo por la adquisición de camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que después fueron devueltas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sí se acabaron los privilegios.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró la remuneración de ministras y ministros de la nueva Corte, en comparación con la anterior a la elección judicial.

Indicó que le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que preguntara en la Corte “la diferencia entre el antes y el después” de “la Corte del pasado” y la “nueva Corte”.

EXHIBE CSP GASTOS DE MINISTROS DE ‘CORTE DEL PASADO’

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal comparó la remuneración de los ministros de “la Corte del pasado” con “la nueva Corte”, que iban de 206 mil 947 pesos mensuales, en comparación de los 134 mil 310 pesos de ahora.

“Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos”, dijo al acusar que antes tenían beneficios como seguro de gastos médicos mayores con el que gastaban 36 mil 906 pesos mensuales y ahora no existe.

Exhibió que en “la Corte de antes” se destinaban gastos a “chequeos médicos”, becas, medicinas complementarias, apoyo de alimentos, telefonía, gastos en material bibliohemerográfico, entre otros.

Mencionó que antes tenían gastos en el área de atención a ministras y ministros, y se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter oficial de 149 que existían. Pidió la Mandataria federal a su equipo precisar sí lo expuesto era por cada ministro y ministra.

“Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, aseguró.

“Ellos sí podrían haber ido a (al concierto de) BTS”, bromeó sobre un gasto exhibido que era destinado a servicio de Ocesa y Ticketmaster.

