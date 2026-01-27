Asegura Sheinbaum que el envío de petróleo a Cuba o su cancelación es una decisión soberana de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó confirmar o desmentir de manera directa la versión difundida por el medio estadounidense Bloomberg, que aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un envío de crudo con destino a Cuba programado para este mes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó en repetidas ocasiones que cualquier decisión relacionada con la exportación de petróleo corresponde exclusivamente a la empresa productiva del Estado y se enmarca en la soberanía nacional.

Cuestionada sobre el reporte periodístico, Sheinbaum se limitó a señalar que Pemex es la instancia facultada para determinar cuándo, cómo y bajo qué condiciones se realizan los envíos de hidrocarburos al extranjero. “Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, afirmó, sin ofrecer mayores precisiones sobre el caso concreto referido por Bloomberg.

La jefa del Ejecutivo aprovechó el tema para reiterar la postura histórica de México respecto a Cuba. Recordó que el país ha mantenido durante décadas una política de solidaridad con la isla, particularmente frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el cual —dijo— ha generado severos problemas de abasto energético y de otro tipo para la población cubana.

“La decisión de México de vender o incluso de entregar petróleo por razones humanitarias a Cuba no es algo nuevo ni reciente; es una política que se ha sostenido durante muchos años”, explicó. Añadió que este tipo de acciones responden tanto a compromisos contractuales como a consideraciones humanitarias que el gobierno federal evalúa según las circunstancias.