Asegura Sheinbaum que el envío de petróleo a Cuba o su cancelación es una decisión soberana de Pemex
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó confirmar o desmentir de manera directa la versión difundida por el medio estadounidense Bloomberg, que aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un envío de crudo con destino a Cuba programado para este mes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó en repetidas ocasiones que cualquier decisión relacionada con la exportación de petróleo corresponde exclusivamente a la empresa productiva del Estado y se enmarca en la soberanía nacional.
Cuestionada sobre el reporte periodístico, Sheinbaum se limitó a señalar que Pemex es la instancia facultada para determinar cuándo, cómo y bajo qué condiciones se realizan los envíos de hidrocarburos al extranjero. “Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, afirmó, sin ofrecer mayores precisiones sobre el caso concreto referido por Bloomberg.
La jefa del Ejecutivo aprovechó el tema para reiterar la postura histórica de México respecto a Cuba. Recordó que el país ha mantenido durante décadas una política de solidaridad con la isla, particularmente frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el cual —dijo— ha generado severos problemas de abasto energético y de otro tipo para la población cubana.
“La decisión de México de vender o incluso de entregar petróleo por razones humanitarias a Cuba no es algo nuevo ni reciente; es una política que se ha sostenido durante muchos años”, explicó. Añadió que este tipo de acciones responden tanto a compromisos contractuales como a consideraciones humanitarias que el gobierno federal evalúa según las circunstancias.
Sheinbaum insistió en que no existe una regla fija sobre los envíos y que estos pueden ajustarse en función de diversos factores. “La decisión de cuándo se enviará y cómo se enviará es soberana y está sujeta a lo que defina Pemex, ya sea por contratos vigentes o, en su caso, por una determinación del gobierno federal cuando se trate de apoyo humanitario”, puntualizó.
Ante la insistencia de los reporteros sobre si el medio estadunidense estaba equivocado al afirmar que el envío fue suspendido, la presidenta optó por no entrar en una confrontación directa con la publicación. “Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, respondió de manera escueta, dando por cerrado el tema sin confirmar ni negar la supuesta cancelación.
El reporte de Bloomberg, publicado un día antes, citó documentos y reportes internos de Pemex en los que se indicaría que un cargamento de crudo destinado a Cuba fue retirado del calendario de embarques de enero sin que se ofreciera una explicación oficial. Según el medio, el petróleo sería transportado por el buque Swift Galaxy y estaba programado para salir a mediados de mes con arribo previsto a un puerto cubano hacia finales de enero.
Hasta el momento, ni Pemex ni el gobierno federal han emitido un pronunciamiento que confirme de manera oficial la cancelación del cargamento mencionado por Bloomberg, por lo que el tema permanece en la ambigüedad, sostenido entre la versión del medio internacional y la postura del gobierno mexicano de que se trata de decisiones soberanas sujetas a evaluación permanente.